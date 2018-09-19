川普：世界把美當小豬撲滿 中國與歐洲剝削美國

（中央社記者鄭崇生華盛頓18日專電）美國總統川普今天再度指責，中國和歐洲聯盟在貿易上剝削美國多年，「全世界都把美國當小豬撲滿」，他說，每個國家都從與美國貿易中拿好處，他不會讓這情況持續。



川普下午在與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的聯合記者會上回答關於貿易的問題時，做上述表示。



他說，美、中間的貿易問題早在20、 30年前就該處理，更指責中國藉由加入世界貿易組織（WTO），利用WTO規則享好處，過去歷屆白宮主人卻都沒有作為。



川普指出，中國多年來每年從美國賺走5000多億美元，「要是波蘭每年能賺這麼多，整個波蘭都已經重建了，不是嗎？」川普說，中國就是靠著來自美國的大筆資金挹注而重建的。



川普為自己對中國採取的關稅措施辯護說，美國股市漲了，中國的股市過去三個多月跌了32%，「我也不希望中國的股市大跌，但我們（美國）不能再讓中國（他們）那樣對待我們」。



他再度提到貿易逆差指出，雖然貿易逆差不是貿易問題的全部，有時也不見得是壞事，但美中之間貿易逆差已高達3750億美元時，「你得做些事」；他更指責，全世界都把美國當小豬撲滿，中國和歐洲聯盟都「剝削美國、占美國便宜」。



川普強調這樣的情況在他上任後有所改變，美國不會再任人剝削，他還提到，從日本到現在的中國，美國已在貿易上被占便宜30多年，他30年前就這麼說，也都被他說對了。



他表示，歐盟過去連談都不跟前總統歐巴馬談，直到他上任，他心想「你們不談，沒關係，我就採取關稅措施」，現在大家都想與美國談判，是他改變美國長期遭占便宜的情形。



外界憂慮，在高度全球化、貿易分工讓各國相互依賴較過去深的情況下，美國最新一波關稅將全面影響自身產業及消費者，危及美國經濟復甦。



川普則指出，相關貿易重新談判與改變情況的過程需一些時間，但他提到，關於北美自由貿易協定（NAFTA）的重談，美國和墨西哥間的雙邊談判已接近完成，加拿大正處於不利位置；而美韓自由貿易協定的重新談判已結束，他預告，他和南韓總統文在寅或將在9月底聯合國大會舉辦期間，簽署新版美韓自貿協定。（編輯：陳政一）1070919