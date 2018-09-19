美議員推法案 確保中興通訊遵守協議

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國兩黨聯邦參議員今天共同提出法案，以確保中國電信大廠中興通訊能遵守與美國商務部達成的協議，否則將重新恢復對中興通訊的出口制裁。



這項名為「中興通訊執法審查與監督法案」（ZTE Enforcement Review and Oversight Act），是由盧比歐（Marco Rubio）、范霍倫（Chris Van Hollen）、柯林斯（Susan Collins）、華納（Mark Warner）、藍福特（James Lankford）和華倫（Elizabeth Warren）6位共和黨與民主黨聯邦參議員共同提出。



法案指出，中國政府背後支持的中興通訊一再違反美國法律，雖然與美國商務部達成協議，解除對中興的7年禁令，但若商務部無法定期查證中興通訊完全遵守協議與相關的美國出口管制與制裁法規，原先對中興通訊所施加的出口制裁懲罰將恢復實施。



盧比歐在新聞稿中表示，中國共產黨政府對美國構成巨大的長期威脅，中興通訊對美國經濟與國家安全帶來真正風險。與中興通訊達成的「協議」本身就是個錯誤，但這項法案至少能確保若中興通訊未能遵守協議，最終將會終止營運。



擔任參議院情報特別委員會副主席的華納也指出，中興通訊有違反美國制裁與誤導美國政府的先例，不幸的是，無法信賴川普政府有捍衛美國利益的能力，懲罰像中興通訊這樣對美國安全構成威脅的公司。這項跨黨派法案確保如果中興再次違反貿易限制與達成的協議，將為此付出重大與慘痛代價。



范霍倫則表示，中興通訊一再誤導聯邦調查人員並違反美國法律，對美國國家安全構成根本性威脅。國會必須採取行動，確保這家大型電信公司未違反與商務部或美國的法律協議。



美國商務部今年4月宣布，下令禁止美國企業在7年內供應零組件給中興通訊。這項宣布讓中興通訊陷入困境，業務幾乎全面停擺。



中興通訊與美國商務部隨後於7月達成協議，中興通訊同意支付美國10億美元罰款，另繳交4億美元的保證金託管，中興通訊還需隨時接受美國行政部門的監控，以交換美國政府「暫時解除」對中興的禁售令。



聯邦參議院在2019財政年度國防授權法中，曾納入恢復對中興通訊禁售令的條文，但經參眾兩院協商後，最後的法案版本將這項內容刪除，讓中興通訊得以起死回生。（編輯：陳政一）1070919