台股追價無力 年線附近整理

（中央社記者吳家豪台北19日電）投資人不理會美中貿易戰升溫，美股3大指數今天全面反彈收高；法人表示，貿易戰變數未除，台股多方追價無力且量能急縮，反彈走勢轉弱，短線難擺脫年線附近整理格局。



道瓊工業指數今天上揚184.84點或0.71%，以26246.96點作收；標準普爾指數上揚15.51點或0.54%，收在2904.31點；科技股為主的那斯達克指數上揚60.32點或0.76%，收7956.11點。



台股18日受到美國總統川普針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅影響走跌，儘管台積電修正、大立光跌停，不過走勢比預期好，傳產包括水泥、鋼鐵、塑膠等，以及金融股表現相對佳，指數終場跌68.4點，收在10760.21點，成交值新台幣1169.64億元。三大法人合計買超9.62億元。



中國官方18日晚間宣布，將對價值600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅，並自9月24日中午12時01分起生效。這是美中貿易戰開打以來，中國首度沒有採取金額對等的報復措施，凸顯中國對美國享有巨額貿易出超，以致於無法再針對2000億美元的美國商品加徵關稅。



法人認為，貿易戰變數未除，新興市場貨幣貶值干擾影響仍在，國際股市偏弱整理，對台股影響負向；台股半年線、季線反壓沉重，多方追價無力且量能急縮，反彈走勢轉弱，短線難擺脫年線附近整理格局。（編輯：鄭雪文）1070919