iPhone XS週五開賣 5大電信備戰

蘋果全新iPhoneXS、iPhoneXSMax將於21日開賣，5大電信已全數公布電信資費方案。（中央社製表）

（中央社記者江明晏台北19日電）蘋果新機iPhone XS系列將在21日登台開賣，5大電信業者將舉行開賣活動炒熱氣氛，業者樂觀表示，到貨量大幅優於前一代機款，有望滿足首波購機需求。



蘋果新款iPhone XS系列新機將於本週五的21日登台開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與德誼、燦坤、Studio A各蘋果經銷通路業者將全力備戰，各出奇招舉行開賣儀式大搶果粉。



由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，電信業者也期盼透過iPhone的號召力，帶動每戶平均貢獻金額(ARPU)成長。



通路業者指出，本次到貨量比前代iPhone X充足，可望滿足首波購機需求，由於蘋果整體產品價格帶廣，有望刺激499吃到飽用戶升級購機約。



中華電信銷售iPhone邁入第11年，今年將在上午7時38分在信義威秀門市舉行開賣活動，全台560多間指定門市及中華電信官網當日開放銷售。



中華電信更宣布攜手全台連鎖健身品牌World Gym(世界健身俱樂部) ，同時購買iPhone與Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，有機會獲一年免費健身會籍。



遠傳電信同樣在21日上午在信義威秀直營門市舉行開賣活動，當天現場規劃「紅人物踩場」歡樂趴，排隊的果粉裝扮成「紅色人物」或穿上火紅衣著，無論扮成蜘蛛人、紅衣小女孩還是蟹老闆，將於現場票選出「最佳裝扮獎」贈送好禮。



遠傳針對前一晚就來排隊的鐵桿果粉，祭出超福「過夜包」，內含friDay video序號卡及「追劇良伴」。



針對今年iPhone能否掀起換機潮，電信高層指出，蘋果一口氣端出iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR三款機型，但分兩階段販售，先滿足高階用戶後，接著就是平價需求，可望刺激換機潮。



台灣之星已於先前舉行預購活動，金色iPhone XS 512GB短短8分鐘完售 ，預購速度較iPhone X同期快4倍，71%選擇iPhone XS Max、容量256GB占4成以上。



根據遠傳限量預約活動結束後的統計，iPhone XS Max的預約占比高達50%，容量則以256GB為最多用戶選用，占總預約量接近60%，此外，金色是最受預約用戶青睞的顏色，獲得5成以上預約用戶選定，其次為太空灰色約3成。（編輯：郭萍英）1070919

