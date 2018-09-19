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台積電3A題材加持 外資調升評等目標價

發稿時間：2018/09/19 10:03

最新更新：2018/09/19 10:03

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（中央社記者吳家豪台北19日電）美系外資看好晶圓代工廠台積電成長將受惠蘋果（Apple）處理器、超微（AMD）x86處理器、人工智慧（AI）半導體等3A題材，將投資評等升至加碼，目標價上修到新台幣289元。

台積電股價今天上漲3.5元開出，盤中最高來到258.5元，漲幅超過1%。

美系外資出具研究報告表示，受到記憶體報價反轉的影響，全球半導體產業景氣開始下行，尤其DRAM（動態隨機存取記憶體）及NAND快閃記憶體合計貢獻全球半導體產值40%、占全球半導體設備營收70%。

美系外資指出，儘管產業景氣反轉，台積電仍有3A題材帶動成長。第一，新iPhone主要升級來自A12晶片，可明顯改善軟體相容性和電池續航力。外資認為，預計2019年推出的下一代A13晶片將新增更多功能，並增加對台積電晶圓的需求。

第二，美系外資表示，台積電將成為超微7奈米處理器的獨家晶圓代工廠，由於超微主要對手英特爾面臨缺貨問題，超微提升市占的速度可能優於預期。

第三，台積電為輝達（NVIDIA）AI繪圖晶片、Google的AI晶片TPU供貨，兩者都成長迅速。美系外資預期2019年將有更多智慧型手機晶片內建AI電路，以便在手機上執行AI應用。

美系外資認為，全球晶圓代工二哥格芯（GLOBAL FOUNDRIES）退出7奈米製程、英特爾延後推出10奈米製程，有助於台積電提升議價能力及市占率，將投資評等從「中立」升至「加碼」，目標價從260元調高到289元。（編輯：郭萍英）1070919

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