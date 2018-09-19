委內瑞拉將提高對中國石油出口 每天達100萬桶

（中央社卡拉卡斯18日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，委國將提高對中國的石油出口量來到每天100萬桶。馬杜洛上週才剛到中國進行訪問。



委內瑞拉私營部門估計，目前輸往中國的石油每天約有70萬桶。



馬杜洛上週前往中國訪問2天期間，受到中國國家主席習近平的歡迎，還出席國家開發銀行（China Development Bank）和中國石油天然氣集團（China National Petroleum Corporation）會議。



委內瑞拉是全球原油儲量最大的國家，過去10年向北京貸款超過600億美元，目前還積欠大約200億美元，且一直向中國輸出石油來還債。



馬杜洛告訴外國媒體，中國石油天然氣集團總裁章建華將於20日訪問委內瑞拉，以確定「他們將要進行的投資案」。



他還說：「委內瑞拉按時償還債務，委國在最艱難時刻證明有能力回應中國的承諾。」



2014年國際油價暴跌，石油出口占財政收入96%的委內瑞拉爆發經濟危機。



石油輸出國家組織（OPEC）統計數據顯示，委內瑞拉石油產量從10年前最高峰的每天320萬桶，下滑到今年8月每天僅有140萬桶，創下30年來新低紀錄。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070919