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電動車零配件助攻 和大業績逐季漲今年EPS衝高

發稿時間：2018/09/19 10:47

最新更新：2018/09/19 10:47

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）汽車傳動系統製造廠和大第3季和第4季受惠電動車減速齒輪箱零配件拉貨，業績可望逐季創新高，和大今年每股純益(EPS)可望衝上歷史新高。

觀察電動車關鍵零配件發展趨勢，法人表示，電動車對於齒輪磨合消除噪音要求提升，和大具備減速齒輪箱零配件關鍵技術能力，預期電動車市場可帶動和大營運增溫。

和大獲得美系電動車大廠以外5家電動車專案訂單，持續與日本、歐洲等電動車業者和第一階供應商洽談。法人預估第4季可出貨產品給中國大陸電動車客戶，明年可對歐洲大車廠陸續出貨，北美前三大車廠之一客戶也將透過Borg Warner出貨。

法人預期，今年電動車業績占和大整體業績比重可超過2成。

展望下半年，法人預估和大第3季業績優於季節性淡季表現，9月業績可續創歷史單月新高，當季業績可超過新台幣19.2億元，季增約6%，創歷史單季新高，第3季毛利率可提升到32%到33%區間，第3季每股純益可落在1.35元到1.4元區間。

和大第4季進入季節性旺季，業績有機會再創歷史單季新高，每股純益上看1.6元衝單季新高。

展望今年營運，法人預期，和大今年業績可望比去年成長10%到15%，續創歷年新高，若今年新台幣兌美元匯率走勢持貶，預估和大今年每股純益有機會突破5.5元，今年獲利有機會衝高。

和大自結8月合併營收6.46億元，創歷史單月新高，較去年同期成長12.45%，累計今年前8月和大合併營收48.59億元，創歷史同期新高，較去年同期成長8.54%。

在產能布局，和大嘉義大埔美新廠第1條到第7條智能化產線已順利全面量產，供應前二大客戶扭力轉換系統軸件以及電動車減速齒輪箱精密齒輪件使用，預期這7條智能化產線很快達到滿載，公司積極規劃第8條到第14條智能化產線機械設備採購。（編輯：郭萍英）1070919

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