永續投資重視程度 調查：台灣高於全球平均

（中央社記者田裕斌台北19日電）永續投資逐漸成為全球投資人注目的焦點，根據施羅德投信調查，台灣投資人對於永續投資在觀念及行動的比例都高過全球平均數。



施羅德投信表示，永續投資指在投資時不僅考量投資標的的營收、獲利等財務因素，而是會挑選重視ESG(環境、社會、企業治理)的企業，期望在達成投資報酬目標時，也能為社會帶來更多正向影響，並重視投資標的是否會生產危害環境的產品。



根據施羅德投信調查，近年來全球各地投資人已更加重視永續投資，台灣重視的普遍程度更高於全球；全球有76%的受訪者表示，比起5年前，自己更加看重永續投資，重視程度排名前3名的國家集中於亞洲，分別印尼、印度及泰國，有高達9成以上的受訪者表達比5年前更加重視永續投資，台灣則有83%的受訪者表示更加看重永續投資，優於亞洲整體平均的79%及全球平均。



除了看重之外，台灣投資人更付諸行動；根據調查結果顯示，全球64%的受訪者表示，在過去5年中，自己有在資產配置中增加永續投資的比重，台灣則有高達77%的受訪者表示有增加，也明顯高於全球以及亞洲平均，排名為全球排名第6、亞洲排名第5。



施羅德投信調查指出，在生活行為中，台灣人最常透過「減少家庭垃圾或進行資源回收」(77%)、「避開跟有爭議紀錄的企業來往」(64%)及「選擇購買在地製造的產品」(57%)這3種管道來落實永續社會的理念。



相較於全球投資人，台灣更為領先的項目依序是「避開跟有爭議紀錄的企業來往」及「傾向選擇有良好社會責任的企業」。（編輯：黃國倫）1070919