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上櫃債券ETF規模1768億 躍居亞洲第一

發稿時間：2018/09/19 13:06

最新更新：2018/09/19 13:06

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）櫃買中心總經理李愛玲表示，上櫃債券ETF發行規模已由今年初新台幣352億元，跳躍成長至9月17日的1768億元，超越韓國的1721億元，成為亞洲第一。

櫃買中心今天上午舉行9月例行記者會，李愛玲表示，上櫃債券ETF規模已超越年初設定目標，17日達1768億元，躍居亞洲第一；次級市場方面，櫃買中心持續舉辦獎勵競賽活動，激勵今年以來累計日均值為10億元，較去年度日均值2.75億元大幅成長262%。

櫃買中心統計，今年以來已有23檔債券ETF掛牌，分別為7檔追蹤美國政府短中長期公債指數報酬、5檔追蹤中國政策金融債指數報酬、9檔追蹤產業型公司債指數報酬、及2檔追蹤新興市場債券指數報酬的債券ETF。

目前除已掛牌23檔ETF債券外，凱基投信3檔債券ETF將於9月20日掛牌上櫃，發行規模近30億元，另還有12檔投信公司送審指數已取得債券ETF指數認可資格。

李愛玲表示，「國際化」將是未來櫃買中心的發展主軸，重點將從IPO公司來源、上櫃公司營運國際化、引進國際資金及櫃買商品國際化四個面向著手。

根據櫃買中心統計，今年以來新掛牌上櫃公司共計23家，申請上櫃、登興櫃分別為19家、29家，全年應可突破30家。

李愛玲表示，除了持續鼓勵台灣公司來櫃買掛牌，泰國、新加坡、馬來西亞、越南等國家都在開發，中國台商也一直有公司來台掛牌，未來希望繼續開拓其他國家，如日本也是鎖定的目標。

在分散風險考量下，李愛玲認為，櫃買中心不能只專注在股票，債券ETF、國際債券等週邊商品將同步擴增，參考國外的發展歷程，讓櫃買的商品更國際化。（編輯：鄭雪文）1070919

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