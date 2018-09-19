/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃煌雄孫武生居禮夫人黃士修
>rss

iPhone XS開賣 德誼：整體業績拚增3成

發稿時間：2018/09/19 14:12

最新更新：2018/09/19 14:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北19日電）蘋果iPhone XS系列將在21日開賣，德誼數位表示，今年iPhone XS的首波網路預約量較去年同期成長2到3成，看好帶動女性客群成長2成，刺激iPhone整體業績可望成長3成。

蘋果新款iPhone XS系列新機將於本週五的21日登台開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與德誼、燦坤、Studio A各蘋果經銷通路業者將全力備戰，各出奇招舉行開賣儀式大搶果粉。

德誼數位總經理趙憶南今天受訪表示，今年iPhone XS的首波網路預約量的確比去年同期好2到3成，目前以iPhone XS Max 的256GB金色賣最好，是果粉購機主流，iPhone XS 64GB金色居次、iPhone XS 256GB金色第3名，且觀察512GB初期的需求也不少。

由於德誼也祭出百貨獨家優惠，看好帶動女性客群成長2成，iPhone整體業績可望成長3成，德誼數位2018年第4季預估較去年同期有3成的躍進。

比例上，他分享，首波預購有56%男生選擇iPhone XS Max，59%的女生選購iPhone XS。iPhone 6s以前的用戶換機高達6成，有望掀起歷年最大換機潮，而且，iPhone透過舊換新機折抵購機的達25%，較過去大幅成長。

趙憶南認為，初期觀察德誼預約Max需求量更多，但iPhone XS仍有固定換機的基本盤，也同步看好較平價的iPhone XR銷量表現。

針對到貨量，趙憶南觀察iPhone XS系列到貨量比iPhone X多，但和iPhone 8相當，按照過去經驗，若到貨量正常，大約2個星期可以消化首批預購量，中秋節也會有新一波到貨。（編輯：郭萍英）1070919

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP