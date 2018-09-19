iPhone XS開賣 德誼：整體業績拚增3成

（中央社記者江明晏台北19日電）蘋果iPhone XS系列將在21日開賣，德誼數位表示，今年iPhone XS的首波網路預約量較去年同期成長2到3成，看好帶動女性客群成長2成，刺激iPhone整體業績可望成長3成。



蘋果新款iPhone XS系列新機將於本週五的21日登台開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與德誼、燦坤、Studio A各蘋果經銷通路業者將全力備戰，各出奇招舉行開賣儀式大搶果粉。



德誼數位總經理趙憶南今天受訪表示，今年iPhone XS的首波網路預約量的確比去年同期好2到3成，目前以iPhone XS Max 的256GB金色賣最好，是果粉購機主流，iPhone XS 64GB金色居次、iPhone XS 256GB金色第3名，且觀察512GB初期的需求也不少。



由於德誼也祭出百貨獨家優惠，看好帶動女性客群成長2成，iPhone整體業績可望成長3成，德誼數位2018年第4季預估較去年同期有3成的躍進。



比例上，他分享，首波預購有56%男生選擇iPhone XS Max，59%的女生選購iPhone XS。iPhone 6s以前的用戶換機高達6成，有望掀起歷年最大換機潮，而且，iPhone透過舊換新機折抵購機的達25%，較過去大幅成長。



趙憶南認為，初期觀察德誼預約Max需求量更多，但iPhone XS仍有固定換機的基本盤，也同步看好較平價的iPhone XR銷量表現。



針對到貨量，趙憶南觀察iPhone XS系列到貨量比iPhone X多，但和iPhone 8相當，按照過去經驗，若到貨量正常，大約2個星期可以消化首批預購量，中秋節也會有新一波到貨。（編輯：郭萍英）1070919