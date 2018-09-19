貿易戰利空鈍化 台股反彈收高

（中央社記者吳家豪台北19日電）美中貿易戰利空鈍化，台股多頭指標台積電今天續強，股王大立光回穩，加上傳產、金融股助攻，指數開高走高，收漲97.06點；法人預期，台股整理後仍有反彈機會。



台股今天由電子股領軍站回年線，加權指數一度大漲逾122點，最高來到10882.75點，終場收在10857.27點，上漲97.06點，漲幅0.9%，成交值新台幣1276.39億元。電子股漲0.75%，金融股漲0.78%；傳產族群以水泥、鋼鐵表現較佳，分別上漲2.23%、1.31%。



蘋概股指標之一的台積電獲美系外資升評至加碼，目標價上修到289元，今天開高走揚，一度觸及260元，終場收258元，漲幅1.38%。鴻海守住紅盤，收76.4元，上漲0.79%。大立光盤中震盪翻黑，午盤後獲買單穩定挹注，收3865元，小漲0.13%。



被動元件龍頭股國巨早盤反彈，最高來到522元，午盤急殺翻黑，收在479元，重挫4.39%；開高走揚的華新科也受到拖累，下跌5.54%，收221.5元。



金融股撐盤，富邦金漲0.6%，收50.3元；國泰金漲0.98%，收51.4元；兆豐金漲0.75%，收27元；中信金漲1.16%，收21.8元。



國泰證期表示，貿易戰利空已反映至國際股市，雖然股市震盪，但並未出現恐慌性賣壓，股市下檔將有支撐。因市場期待較低，新iPhone銷售有望優於預期，有助蘋概股回穩，後續只要美元不強勢創高，加上大盤成交量維持低於月均量整理，預期台股整理後仍有反彈機會。（編輯：鄭雪文）1070919