科妍關節腔注射劑 授權美商經銷美國市場

（中央社記者韓婷婷台北18日電）科妍宣布將自行研發的一針劑型關節腔注射劑美國市場銷售權利，授權予美國OrthogenRx公司，合約採取年度保證進貨數量，並依銷售額再提供一定比例的權利金(Royalty)支付予科妍，為期10年。



科妍董事長韓開程表示，因應需求，新廠今年底完成，科妍一針劑型產品有機會在明年取得美國FDA銷售許可，預估未來在美國市占率上看20%。除了美國市場，科妍也同意OrthogenRx對於中南美洲市場有優先議約權，雙方未來共同合作經營美洲市場。



科妍表示，一針劑型關節腔注射劑用於治療緩解退化性關節炎，屬侵入性第三類醫材，此產品上市5年，主要銷售台灣及歐洲市場，由於技術層次高，因此美國FDA目前僅核准包含SynVisc-One、MonoVisc、Durolane、Gel-One等4項產品銷售許可，科妍可望成為第5家獲得美國FDA上市許可的廠商。



科妍指出，OrthogenRx公司已取得美國FDA核准3針及5針關節腔注射劑產品銷售許可執照成功經驗，旗下關節腔注射劑產品上市3年，單一品項市占率近20%，產品銷售通路布局完整。科妍產品為一針劑型，未來若在美國上市，將可於最短時間內藉由現有成功銷售模式，有效進軍美國市場。（編輯：張良知）1070919