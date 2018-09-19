台PET恐遭美課反傾銷稅 業者海外布局因應

（中央社記者廖禹揚台北19日電）美國商務部公布對台灣等5國輸美PET樹脂反傾銷稅率終判結果，台灣廠商恐遭課徵5.16%至45%反傾銷稅，不過，經濟部表示，部分業者已將若干生產線布局海外因應。



美國商務部於美東時間18日公布對台灣、南韓、巴西、印尼及巴基斯坦輸美聚對苯二甲酸乙烯酯（PET樹脂）反傾銷稅率終判結果，台灣廠商獲判稅率為5.16%至45%，若美國國際貿易委員會11月1日前公布損害調查終判，裁定確實造成美國產業實質損害或有損害之虞，美國商務部將正式發布反傾銷稅令。



美國是台灣PET樹脂第2大出口市場，去年出口額約1.4億美元，在台灣PET樹脂總出口額占比達15.2%，僅次於日本。



經濟部國際貿易局指出，美國原已對進口PET樹脂課徵6.5%關稅，若加上反傾銷稅，的確會提高廠商成本，不利與美國當地業者競爭，不過與其他受調國家相比，台灣獲判稅率較低，業者認為仍有繼續經營美國市場的機會。



此外，根據貿易局了解，也有業者表示，已將部分生產線布局海外，可就此為基礎，研議未來營運策略。



貿易局表示，國際間反傾銷調查頻繁，貿易局訂有相關補助辦法，如人纖公會也就本案申請相關補助；若最終遭課反傾銷稅，貿易局呼籲業者積極參與後續行政複查，以爭取逐年降低稅率，維護輸美權益。（編輯：李信寬）1070919