雲朗插旗宜蘭礁溪 首年拚5成住房率

（中央社記者江明晏台北19日電）加盟雲朗觀光集團旗下品牌的「兆品酒店 礁溪」，籌備近3年後，於今年第3季試營運，首年平均住房率目標5成，預期未來客群占比將以國旅為最大宗，預估占7成。



礁溪為宜蘭觀光重鎮，看準礁溪休閒度假商機，加盟雲朗觀光集團旗下品牌的「兆品酒店 礁溪」，籌備近3年後於今年第3季試營運，為雲朗觀光集團在台灣的第11個據點。



飯店位置緊鄰「湯圍溝溫泉公園」，雲朗觀光集團看好「景點商機」，首度插旗蘭陽平原，更是繼雲品溫泉酒店後第2家擁有溫泉的度假型酒店。



此外，看準親子旅遊市場，「兆品酒店 礁溪」也與宜蘭「積木博物館」攜手規劃台灣首見、礁溪唯一的「泊麗客房Brick Room」主題樓層，限量僅11間的獨特積木主題客房。



「兆品酒店 礁溪」總經理黃明政表示，首年平均住房率目標5成，試營運期間周末住房率達9成，預期未來客群以國旅為主，估計占70%、港澳客占15%、日韓客占15%。



另外，雲朗集團規劃第6個新品牌「品文旅」，主打文創風，預計最快明年首季也會在礁溪開出新據點；雲朗在台目前擁有君品、雲品、翰品、兆品、中信5個飯店品牌，其中兆品是以加盟為主要經營策略。（編輯：李信寬）1070919