/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 考選部吳香達 黃煌雄孫武生
>rss

首爾英雄聯盟電競館 華碩打造專屬設備

發稿時間：2018/09/19 16:23

最新更新：2018/09/19 16:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國與RIOT Games Korea建立合作夥伴關係，為在首爾的「英雄聯盟」遊戲專屬電競場館LoL PARK打造專屬設備。

LoL PARK是世界知名電競遊戲「英雄聯盟」（LoL）打造的專屬電競場館，占地約53000平方英尺，可容納約400到450名粉絲觀戰，即將到來的英雄聯盟S8世界賽入圍賽也將在該場地舉辦。除了賽事觀戰外，LoL PARK也為玩家與觀眾提供各種體驗空間，包含咖啡廳、粉絲聚會場地、選手練習室等。

華碩ROG為LoL PARK整體設施提供總計155套電競設備，包括主機板、顯示卡、顯示器、電競鍵盤、電競滑鼠、電競耳機、滑鼠墊等。

華碩指出，開放平台全系列產品包含主機板、螢幕及電競周邊等，在韓國整體銷售力道強勁，華碩內部資料估計主機板市占已超過40%、穩居第一，高階主機板市占更突破55%。

華碩開放平台亞太區總經理朱明文表示，這次和RIOT Games Korea的策略合作對雙方公司而言都是一個絕佳的機會，RIOT Games Korea將可藉由ROG產品的效能與穩定性，為「英雄聯盟」選手及粉絲提供優異的遊戲體驗，對於ROG而言也可以更貼近全球遊戲玩家。（編輯：蘇志宗）1070919

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP