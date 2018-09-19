首爾英雄聯盟電競館 華碩打造專屬設備

（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國與RIOT Games Korea建立合作夥伴關係，為在首爾的「英雄聯盟」遊戲專屬電競場館LoL PARK打造專屬設備。



LoL PARK是世界知名電競遊戲「英雄聯盟」（LoL）打造的專屬電競場館，占地約53000平方英尺，可容納約400到450名粉絲觀戰，即將到來的英雄聯盟S8世界賽入圍賽也將在該場地舉辦。除了賽事觀戰外，LoL PARK也為玩家與觀眾提供各種體驗空間，包含咖啡廳、粉絲聚會場地、選手練習室等。



華碩ROG為LoL PARK整體設施提供總計155套電競設備，包括主機板、顯示卡、顯示器、電競鍵盤、電競滑鼠、電競耳機、滑鼠墊等。



華碩指出，開放平台全系列產品包含主機板、螢幕及電競周邊等，在韓國整體銷售力道強勁，華碩內部資料估計主機板市占已超過40%、穩居第一，高階主機板市占更突破55%。



華碩開放平台亞太區總經理朱明文表示，這次和RIOT Games Korea的策略合作對雙方公司而言都是一個絕佳的機會，RIOT Games Korea將可藉由ROG產品的效能與穩定性，為「英雄聯盟」選手及粉絲提供優異的遊戲體驗，對於ROG而言也可以更貼近全球遊戲玩家。（編輯：蘇志宗）1070919