使照建照量大增 房市價格戰蠢動

（中央社記者韋樞台北19日電）根據內政部統計，今年全台前7月使用執照核發量5.4萬戶；建築執照核發量6.8萬戶，紛創階段新高；加上新成屋待售達7.45萬戶，永慶房屋認為，房屋供給大增，過兩年將掀價格戰。



永慶房產集團今天下午舉行「第四季永慶房屋趨勢前瞻報告」，永慶業務總經理葉凌棋表示，下半年有美中貿易戰、升息及年底選舉等變數干擾，民眾購屋意願轉趨保守觀望，若買賣雙方無法對價格認知有共識，交易量當然難成長。以目前交易量推估，2018年全年交易量預估在27.5萬棟到28.5萬棟之間，年成長約3%到7%。



葉凌棋表示，根據內政部統計，今年全台前7月使用執照的核發量達5萬4058戶，年增約20%，創十年新高；其中台北市3844戶，年增55%、新北市1萬3948戶，年增37%、高雄市5499戶，年增45%、新竹縣市3287戶，年增56%，為增幅前四的縣市，其中新北市連兩年的前7月使照核發量更逾萬戶。



在建築執照核發方面，葉凌棋指出，今年全台前7月建照的核發量達6萬7957戶，年增約50%，為十年內第三高；其中台北市6657戶，年增128%、新北市1萬1661戶，年增61%、高雄市9332戶，年增189%、新竹縣市3981戶，年增59%，為增幅前四的縣市，其中北高兩市增幅均逾1倍，須特別留意。



他認為，不論使用執照和建築執照都在增加，另外再根據內政部2017年第4季統計，全台待售餘屋量高達7.45萬戶，市場仍有大量新建待售餘屋待去化，未來2020年到2021年市場上有大量供給，建商也只好「讓利求去化」，市場上恐掀起另一波價格戰。



央行統計全台寬限期房貸餘額約1兆543億元，預計今年底到期的金額約5429億元，八大行庫為避免寬限期炸彈引爆，出招展延寬限期，5年寬限期內授權分行展延，一年一次，另外如果分行經理權限無法處理者可送總行，或是以延長房貸年限取代直接展延寬限期。



但葉凌棋提醒，上述措施並未消弭寬限期到期危機，只是讓寬限期到期日延後1到2年，加上明年底到期的寬限期，市場賣壓將不斷釋放，預估2019年到2021年寬限期的危機會上升。（編輯：楊凱翔）1070919