風電開發兼顧生態 經部推環境影響實證計畫

（中央社記者廖禹揚台北19日電）為確認離岸風電建設工程對台灣環境生態影響，經濟部能源局與工研院合作進行實證計畫，將配合明年苗栗外海示範風場建置工作，驗證國內環境施工時的各項實際數據。



政府推動在2025年前建置5.5GW離岸風電，屆時將有數百支風機佇立在西部外海，對當地生態影響也受到外界重視，工業技術研究院綠能與環境研究所副所長王人謙今天在離岸風電產業高峰會簡報時表示，推展綠能是為取得低碳排放的電力，但不應為了達成這個目標而影響環境生態，尤其台灣四周環海，離岸風電對海洋生物影響不可輕忽。



因此，經濟部能源局與工研院正在規劃進行實證計畫，參考國外程序準則與標準範圍，以及風場週遭生態環境，例如候鳥遷移路線等，明年將配合示範風場建置，驗證對鯨豚類、魚類、候鳥等當地生物影響。



能源局表示，規劃開發風場過去在環評時，委員都要求了解當地生態變化，但台灣過去沒有相關資訊，多採用國外標準，例如德國所訂的噪音最大容忍值為160分貝等，但在台灣的環境下，實際量測最低可達到多少數值、與國外環境的差異，都必須實際蒐集資料，以做為未來監督、要求開發商的基準。



至於開發商相當關心的第3階段「區塊開發」，能源局表示目前規劃納入本土化要求，但仍以開放態度持續蒐集各界資訊意見，預計最快今年底至明年初會公布相關機制。（編輯：林孟汝）1070919