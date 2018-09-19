智邦400G交換器產品 擬明年第2季量產

（中央社記者田裕斌台北19日電）智邦科技今天召開法人說明會，總經理李志強表示，400G交換器布建與光纖模組的出貨速度息息相關，需等到明年第2季正式進入量產期。



李志強指出，今年8月合併營收創歷史新高，主要因為上半年零組件缺貨造成出貨遞延的問題解決；智邦也指出，後續營收表現與客戶拉貨力道有關，對第4季營運狀況樂觀以對。



針對美中貿易戰，市場直指網通業首當其衝，李志強則說，目前尚未感受到訂單因貿易戰有明顯變化，從中國大陸出口到美國的產品占營收比重約35%，未來擴廠需求主要會選擇在台灣；智邦今年才在深圳增加2條表面黏著技術（SMT）生產線、目前在中國大陸共20條SMT，台灣也有3條高速SMT的建置。



智邦今年3月正式發表400G交換器(switch)產品，法人圈緊追出貨時程，李志強表示，由於400G產品的晶片2個月前供貨還不穩定，目前雖然比較穩定，但也是要到第4季才會正常量產出貨，連帶影響400G產品出貨時程，不過100G交換器的生態系統需求還是相當強勁，應該還有數年的榮景可期，智邦內部更已開始研發下一世代800G交換器產品。



智邦今年上半年合併營收新台幣188.03億元、年增8.1%，稅後純益13.19億元、年增2.7%、每股稅後純益(EPS) 2.38元，自結今年8月合併營收創下單月歷史新高紀錄的43.19億元、年增39.34%，累計1至8月合併營收262.36億元、年增13.66%。



智邦今天股價收在96.3元，市值高達535億元，跨越網通業天險10億美元(約新台幣300億元)的門檻。（編輯：李信寬）1070919