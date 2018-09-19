貿易戰利空出盡 新台幣升2分終止連2貶

（中央社記者潘姿羽台北19日電）股匯市今天齊揚，新台幣升2分，以30.793元作收；外匯交易員表示，美國擴大關稅制裁，但力道減弱，有點「利空出盡」的味道。



新台幣兌美元今天開盤價為30.820元，最高30.755元、最低30.820元，以30.793元作收，終止前2個交易日的貶勢，台北外匯及元太外匯總成交量則為9.26億美元。



外匯交易員表示，今天新台幣升值，台北股市收盤也漲了近百點，均顯示金融市場樂觀的態度。



美國才剛對中國祭出2000億美元的商品清單加徵10%關稅，戰況明顯升溫，股匯卻雙雙上揚，外匯交易員說明，美國築起關稅壁壘，規模從500億元擴大至2000億元，稅率卻從25%降至10%，讓不少人「信心大振」，便反映在金融市場樂觀的態勢。



短期來說，外匯交易員認為，市場上還是存在一些比較保守的看法，在沒有重大事件出來之前，新台幣將呈擺盪格局。



外匯交易員進一步分析，全球資金都在緊縮，外資沒法匯入太多，加上美中貿易仍存陰霾，均讓新台幣難有顯著的升幅；另一方面，美元處在相對高點，出口商拋匯的賣壓很重，而外資動向不明，導致要貶也貶不多。



台北外匯及元太外匯總成交量為9.26億美元，外匯交易員指出，新台幣續呈盤整，導致成交量成長有限，匯市呈現量縮格局。（編輯：蘇志宗）1070919