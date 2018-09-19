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誠品南西20日試營運 業績拚前5強

發稿時間：2018/09/19 18:13

最新更新：2018/09/19 18:13

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（中央社記者江明晏台北19日電）「誠品生活南西」匯聚165個品牌，首度引進「東南亞語系雜誌」，將在9月20日試營運，看好南西店位於交通要道，營收表現有望登上全台前5強，同時誠品已規劃將進軍日本。

「誠品生活南西」將在9月20日試營運，全白外牆上設計19扇「木質屋型窗景」，匯聚165個品牌，並串連相距100公尺的誠品R79，為台北西區商圈注入文創風。

值得注意的是，「誠品生活南西」每週六夜晚將搖身一變成為「深夜電影院」，選書方面，有別於誠品R79呈現台灣出版品多元樣貌，南西誠品書店期盼做到國際出版議題零時差，不僅首設「世界脈動Reading Trends」國際書榜專區，也首度引進「東南亞語系雜誌」多國發聲，成為全台誠品雜誌種類最齊全的據點。

誠品生活財務副總經理吳立傑今天受訪時表示，看好南西店位於捷運交通要道，占地5500坪，吸客力與業績表現將優於占地約6000坪的松菸誠品，有望登上全台業績前5大，目前全台營業額最高的是占地1萬4000坪的誠品信義店，而松菸則是定位培育微型文創業者，與南西店招商方向不同。

誠品目前兩岸三地共有46店，其中台灣42店、香港3店、蘇州1店，誠品是以「連鎖不複製」的方式展店，若以店型區分，有獨立大店、百貨購物中心店、捷運通道如R79等、小型特殊店如虎尾等4類型。

其中，誠品獨立大店有11個據點，包括近期將開幕的南西店，以及松菸店、西門店、武昌店，還有中國的蘇州店等。

針對後續展店計畫，他表示，誠品將進駐台中三井Outlet開出複合商場書店，預計年底前開幕，而預計2022年開幕的新店裕隆城店，則有望成為兩岸三地最大規模的據點，目前中國展店進度，深圳店還在努力中，上海店則暫無新進度。

至於海外市場，誠品表示，已有明確規劃將進軍日本，會尋求當地大型業者合作，並在適當時機對外公布。（編輯：楊凱翔）1070919

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