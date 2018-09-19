/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 高普考吳香達 黃煌雄孫武生
>rss

VIZIO電視委外代工轉單 富士康超越冠捷

發稿時間：2018/09/19 18:18

最新更新：2018/09/19 18:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北19日電）集邦科技旗下研調機構WitsView今天指出，去年電視代工出貨量全球第一的冠捷，面臨中國互聯網品牌財務危機，及主力客戶VIZIO轉單富士康衝擊，今年出貨冠軍將讓給富士康。

WitsView預估，雖然冠捷力圖衝刺Philips、AOC等自有電視品牌的銷售，但仍無法扭轉全年整體出貨量衰退的狀況，今年電視代工出貨總量約1530萬台，退居第2。

WitsView推估，富士康在Sharp自有電視品牌經營有成，以及索尼（Sony）、及包括群創在內鴻海集團投資股權的VIZIO品牌代工業務帶動下，富士康今年電視代工總出貨量為1650萬台，可望超越冠捷成為電視代工龍頭。第3及第4名分別為TCL及京東方視訊。

WitsView研究經理楊晴翔指出，全球前4大電視整機代工廠皆擁有集團內部面板資源的優勢，除了報價策略更有彈性，在面板供應緊俏時，更容易獲取客戶訂單。

楊晴翔評估，由於全球電視市場高速成長的趨勢已不復見，傳統電視代工廠也逐漸轉型，從純代工型態演變成利用經營自有品牌來穩固出貨量。

另外，惠科、群創等面板廠皆積極整合下游電視代工業務，康冠、兆馳等中國代工廠在成本上仍具一定競爭優勢，都將使未來電視代工市場的競爭更加激烈。（編輯：李信寬）1070919

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP