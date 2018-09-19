VIZIO電視委外代工轉單 富士康超越冠捷

（中央社記者潘智義台北19日電）集邦科技旗下研調機構WitsView今天指出，去年電視代工出貨量全球第一的冠捷，面臨中國互聯網品牌財務危機，及主力客戶VIZIO轉單富士康衝擊，今年出貨冠軍將讓給富士康。



WitsView預估，雖然冠捷力圖衝刺Philips、AOC等自有電視品牌的銷售，但仍無法扭轉全年整體出貨量衰退的狀況，今年電視代工出貨總量約1530萬台，退居第2。



WitsView推估，富士康在Sharp自有電視品牌經營有成，以及索尼（Sony）、及包括群創在內鴻海集團投資股權的VIZIO品牌代工業務帶動下，富士康今年電視代工總出貨量為1650萬台，可望超越冠捷成為電視代工龍頭。第3及第4名分別為TCL及京東方視訊。



WitsView研究經理楊晴翔指出，全球前4大電視整機代工廠皆擁有集團內部面板資源的優勢，除了報價策略更有彈性，在面板供應緊俏時，更容易獲取客戶訂單。



楊晴翔評估，由於全球電視市場高速成長的趨勢已不復見，傳統電視代工廠也逐漸轉型，從純代工型態演變成利用經營自有品牌來穩固出貨量。



另外，惠科、群創等面板廠皆積極整合下游電視代工業務，康冠、兆馳等中國代工廠在成本上仍具一定競爭優勢，都將使未來電視代工市場的競爭更加激烈。（編輯：李信寬）1070919