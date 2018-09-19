友達水面太陽能電廠秀成果 完成逾20MW

（中央社記者潘智義台北19日電）面板大廠友達光電今天表示，從2017年起開拓水面型太陽能電廠，累積至今已完成超過20MW的傲人實績。



友達指出，包含台南公滯一、公滯二等兩處滯洪池搭建浮動式太陽能板，總裝置量逾6MW，以及在台南柳營科技工業區與高雄典寶溪滯洪池，分別建置裝置量4.5MW與2MW水面型太陽能電廠。



針對上述水面型太陽能電廠，友達並開發抗高濕、抗鹽霧及耐高風壓的太陽能模組，可隔絕逾40%的環境水氣，抗鹽霧腐蝕能力為傳統型模組之12倍以上，以確保安裝於嚴苛的環境條件之下，仍保有優良的發電表現。



友達說，偕同供應鏈夥伴及國內大廠如康寧、長春石化，及永豐餘、漢翔等多元產業客戶發展綠能建設，利用廠房屋頂空間建置太陽能電廠，包含康寧中科、南科園區的兩座屋頂型電廠，總裝置量達2.5MW，以及長春石化苗栗廠2MW電廠。



友達指出，2018年起與永豐餘攜手，進行全台6個廠房屋頂共11MW裝置量的太陽能板佈建，並與漢翔合作建置沙鹿廠2.5MW電廠。友達不僅為客戶創造優異的能源效益，更共創環境永續雙贏，成為永續發展的太陽能夥伴。



友達光電強調，建置太陽能電力系統累積豐富的實務經驗，在屋頂型、水面型、地面型展現全方位太陽能電廠建置能力，電廠實績遍及各地公有屋舍及工業廠房等。（編輯：楊凱翔）1070919