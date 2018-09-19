iPhone XS開賣 電信通路搶果粉掀戰

（中央社記者江明晏台北19日電）蘋果iPhone XS系列21日將在台開賣，為吸引果粉換機潮出籠，今年電信與通路業者花招百出，包括送福袋、購物禮券、刷卡現金回饋，抽10萬好禮等，優惠尬場的激烈程度更勝往年。



蘋果新款iPhone XS系列新機將於21日登台開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與各蘋果經銷通路業者將全力備戰。



由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，電信業者也期盼透過iPhone的號召力，帶動每戶平均貢獻金額(ARPU)成長。



中華電信信義威秀服務中心開賣會現場將開放限量百名購機名額，並打造FOX+影城專區提供排隊果粉「FOX+」線上影音平台免費看。中華電信也預告將在開賣會上，抽出價值近10萬元的果粉好禮。



台灣大哥大宣布，台北信義威秀旗艦門市將舉辦iPhone XS開賣活動，首位排隊申辦iPhone XS系列專案的民眾，台灣大將送出8000元myfone購物禮券的頭香禮，同時只要8時前進入排隊行列，且於當天中午12時前於威秀門市完成指定專案申辦手續者，就有機會獲得價值近3萬包括iPad 、Apple Watch 3 、AirPods的「潮i果粉大禮包」，全台不限通路申辦指定專案還可再抽10萬myfone購物禮券。



遠傳電信開賣當天於「信義威秀門市」提供加碼禮，首位申辦iPhone XS系列的消費者，將額外獲得遠傳準備的紅色iPhone XR 64GB手機，而當天威秀門市排隊前50名消費者還可獲贈價值超過3000元的福袋。



台灣之星除了推出iPhone XS不限量預購，也祭出「手機買貴退差價註」及「限量7天內取貨」。台灣之星今天也宣布和王道銀行獨家合作，指定直營門市刷O-Bank卡申辦購買iPhone XS系列機款，可享10%現金回饋。



亞太電信則將於當天在三創旗艦門市開賣，舉辦「百搭iPhone開賣趴」，現場申辦最新iPhone的前30名用戶再加送市價5490元的AirPods，還可加抽Apple Watch3米蘭式錶環1只。（編輯：楊凱翔）1070919