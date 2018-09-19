美中貿易戰升溫 劉憶如示警：台灣需要更小心

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）美中貿易戰持續升溫，北威國際集團董事總經理劉憶如今天表示，兩強開打，中國有很多產業已受到明顯衝擊，出口占比高且屬於供應鏈一環的台灣，需要更加小心。



香港北威國際集團董事總經理劉憶如今天出席北威秋季論壇，探討「美中貿易的影響」。



美國總統川普日前宣佈9月24日起對中國2000億美元的輸美產品加徵10%關稅，並預計明年將稅率從10%調整至25%；而中國也馬上還以顏色，將對價值600億美元的美國商品加徵10%或5%的關稅。



中美貿易戰越演越烈，劉憶如認為，美國對於中國的貿易制裁，目的不在於減少貿易赤字，而是一場「制度之爭」。中國的社會經濟與西方資本主義體制不符，但卻同屬世界貿易組織(WTO)，因此無法進行「公平競爭」，她舉例，中國會補貼國營企業，商品出口時價格就會比較低，相較他國產品更具優勢。



劉憶如表示，美中貿易戰意圖阻止或延緩中國達到「中國製造2025」的目標。數據顯示，2010年中國製造業總值約為2兆美元，而美國、日本與德國三國加總將近4兆美元，但到了2017年中國約為3.5兆，而美日德還是4兆多，中國單國的總產值已與三國相距不遠，她說，美國當然會阻止中國成為製造強國，中國對美國來說猶如「芒刺在背」。



以2017年的中國經常帳盈餘為1650億美元，在國內生產毛額（GDP）占比為1.4%；而美國當年經常帳赤字為4660億美元、位居全球之冠，經常帳赤字在GDP占比高達43%，比2016年的39%還高。同年，美國對中國出口1303億美元商品、佔美國GDP的0.67%；中國對美國出口5056億美元商品、佔中國GDP3.97%。



對此，劉憶如表示，美國的問題顯然不是來自中國，從總體經濟學來說，美國總需求遠遠超過總供給時，勢必會成為逆差的國家，若拿中國對美逆差問題開刀，「當然是個藉口」。



她說，貿易戰開打，中美雙方都需付出代價，根據多項經濟指標，美國雖會「自傷」，但相較中國，美國擁有更多籌碼，短期內看不到美國有休兵的跡象。



劉憶如分析，美國物價、利率、匯率及股價可能都會受到影響，不過目前物價、利率都算是歷史低點，而美元可能升值、也還在可接受範圍，至於股價，美股目前是歷史上最長期多頭，今年以來在全球股市甚至是一支獨秀。



中美貿易戰開打，經濟部長沈榮津18日表示，預估對包括手工具、螺絲、螺帽、滑軌、馬達、鋼鐵、汽車零件、蓄電池、變壓器、光學產品等10項產業會有正面轉單效益，將有利於台灣出口競爭力。



但劉憶如認為，兩強開打，台灣不應光慶祝會因此接到轉單效應，中國有很多產業已受到明顯衝擊，屬於產業鏈的一環的台灣也恐受到波及，且台灣出口占比高，當全球貿易量減少時，需要更加小心。（編輯：林孟汝）1070919