印度世界遺產鐵路經營有成 林務局前往取經

（中央社記者康世人新德里19日專電）農委會林務局副局長廖一光今天率團拜會印度鐵道部，交換世界遺產鐵路經營等經驗。印度鐵道部明天還將開專列車載送訪團考察印度列入世遺的鐵路，顯見印度對訪團的重視。



廖一光率林務局剛成立阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱等人，今起訪問印度8天，與印度鐵道部交換經驗與合作事項，實地考察印度國立鐵路博物館及被列入世界文化遺產的寇卡西姆拉鐵路（Kalka Shimla Railway）、大吉嶺喜馬拉雅鐵路（Darjeeling Himalayan Railway）等阿里山林業鐵路姊妹鐵路的經營與行銷現況，並進行交流與合作。



廖一光告訴中央社記者，台、印於2016年簽署台灣印度鐵道遺產合作意向書後，印度鐵道部助理次長韋瑪（R.K. Verma）去年7月曾率團訪問台灣，考察台灣高山鐵路營運與維護狀況，這是台灣首度組團回訪。



他說，訪團上午拜會印度鐵道部和鐵路博物館時，由鐵道部遺產司司長納斯（Subrata Nath）和博物館館長蘇拉斯崔（Amit Saurastri）等人接待，雙方就高山鐵路文化遺產的保護、維護、經營與行銷策略，鐵路博物館的經營與行銷，以及鐵路文化發展願景等交流及討論合作。



廖一光指出，由於林務局新設立的阿里山林業鐵路及文化資產管理處計畫成立林業鐵路博物館，此行正好考察印度列入世界文化遺產的鐵路及國家鐵路博物館的經營與行銷策略。



駐印度代表田中光表示，由於這是台灣主管高山鐵路單位組團首次回訪，印度鐵道部明天及未來幾天還將開出專列車載送訪團考察寇卡西姆拉鐵路、大吉嶺喜馬拉雅鐵路實際營運狀況，顯見印度對台灣訪團的重視。



接受林務局委託，研究台、印高山鐵路案的逢甲大學地理資訊系統研究中心空間資訊與環境規劃處副處長賴玉真也說，印度寇卡西姆拉鐵路透過寶萊塢電影「三個傻瓜」向世界行銷印度之美，大吉嶺喜馬拉雅鐵路則結合自然生態茶園及周邊產業聞名世界，印度以自然資源結合觀光行銷模式發展，很值得台灣參考。（編輯：陳惠珍）1070919