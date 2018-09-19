美媒：如何回應貿易戰 中國高層有些拿不準

（中央社記者邱國強北京19日電）美國宣布對價值2000億美元的中國商品加徵關稅後，中國也以600億美元的的規模還擊。但紐約時報報導，據了解制定政策的人士說，中國領導人對如何回應美方攻勢「有些拿不準」。



報導指出，美國加州大學洛杉磯分校貿易專家伊諾霍沙（Raul Hinojosa-Ojeda）形容，中國官員們對回應美方攻勢「普遍有些迷茫」、「不知道該怎麼辦」，並擔心中國針鋒相對的作法正中川普下懷。



但報導直指，中國領導人覺得他們不能讓步，且已把美中貿易戰，作為美國努力「遏制中國崛起」的一部分。而中國民眾則可能會把任何緩和緊張局勢的舉措，視為投降。



報導提到，前中國財政部長樓繼偉16日曾表示，中國可將境內生產的關鍵零組件停止向美國供應。但中國的貿易專家們認為，這種有意擾亂美國企業供應鏈的作法不切實際，也不是中國政府的立場。



報導引述匿名知情人士的說法指出，中國相關機構曾考慮以「相同比例」的貿易額，作為加徵關稅的依據，取代目前以「相同金額」作為依據的作法，但卻被否決。



依照「相同比例」加稅方案，若美國對價值500億美元的中國商品加徵關稅，那麼中國對美國商品加徵關稅的價值總額，大約介於130億至150億美元之間，以符合加稅總值占貿易總額的比例。



報導形容，這個被否決的方案，原本可能會受到白宮的「更大歡迎」，儘管在白宮眼裡可能會被視為一種「遮羞布」。然而，若中國採用這一方案，等於承認加徵關稅的作法一時不會取消，而這個代價高昂。



報導提到，美中貿易戰目前雖然只對中國經濟的一小部分造成打擊，但這種損害可能會積少成多。對美國商品徵收更高的關稅，提高了大豆和晶片等重要進口產品的成本。而中國大部分的經濟成長，仍依靠製造智慧型手機、服裝、化學品和其他大量商品銷往美國。（編輯：林克倫）1070919