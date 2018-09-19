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防科技公司被中國購併 德考慮成立基金金援業者

發稿時間：2018/09/19 23:14

最新更新：2018/09/19 23:14

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（中央社柏林19日綜合外電報導）德國政府消息人士對路透社表示，柏林正採取行動，對抗中國尋求收購德國科技公司股份個案大增的趨勢，包括創立規模數以十億歐元計的基金，可在企業面臨財務困難時出手救援。

為了確保關鍵科技不落入外人手中，德國高階官員也正致力修改外貿法規，包括將現行外資收購企業股份達25%或以上交易案須接受政府審查的門檻降低，以及擴大須接受調查的購併案種類清單。

未獲授權公開受訪的這位消息人士表示：「這是我們正非常認真處理的議題。」

柏林採取行動對抗中國購併，是受到兩宗收購案的刺激，分別是德國機器人公司庫卡（Kuka）2016年無預警遭中國家電製造商美的集團收購，和今年稍早中國吉利汽車公司取得戴姆勒集團（Daimler AG）9.7%股份。

消息人士表示，去年中國企業共在德國完成30起購併交易，較2016年增加近一倍；另外德國過去3年所審查的165件外資購併案中，由中國提出的交易就占40%。

這位消息人士還說：「中國正積極努力彌合科技落差鴻溝，以及利用新科技主宰全球市場。」

這位消息人士還指出，包括部分國營機構在內的中國企業，對下列德國公司特別感興趣：擁有特殊技術和知識的企業、新科技領域的新創公司，以及活躍於關鍵性基礎建設領域的企業。

德國政府還希望成立一支基金，作為最後的救援辦法。若找不到民間投資人取代中國潛在競標者，這支基金就可對可能被購併的德國企業伸出援手；或是在國家開發銀行「復興信貸銀行」（KfW）提供的擔保不足時，這支基金也可出面。

消息人士表示：「我們正討論拿出約10億歐元，作為最後的救援辦法。」消息人士說，這筆基金還可用於積極支持德國企業開發關鍵科技。

目前還不清楚消息人士透露的前述基金，是否不同於德國經濟部發言人上週所駁斥的那支基金，以及若是不同基金，兩者有何差異。（譯者：陳宜君/核稿：嚴思祺）1070919

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