打臉侯友宜 台電：反深澳電廠影片移花接木作假

（中央社記者廖禹揚台北19日電）新北市長參選人侯友宜今天發表反深澳電廠影片，台電指出，深澳電廠2025年才完工，現在並沒有煙囪，影片中排放黑煙的電廠都是「假的」，如此移花接木來恐嚇國人，有違誠信也令人遺憾。



侯友宜陣營今天上午發表「同一片天空」政策影片，指深澳電廠將造成空氣污染不只在北台灣，全台灣都會受影響，呼籲更多人站出來反對興建燃煤電廠。



針對侯陣營所發布的反深澳影片，台電指出，影片中出現電廠排放黑煙的畫面，但實際上，深澳電廠2025年才完工，現在根本沒煙囪，而同屬燃煤電廠的林口及台中電廠，在目前環保標準之下，也不可能排放黑煙，影片卻刻意呈現黑煙囪，影射為深澳電廠，台電表示深感遺憾。



台電釋出今天下午3時許以手機拍攝的台中及林口電廠畫面，證實電廠煙囪未排放黑煙。



台電重申，深澳電廠採用最新的超超臨界機組，並投入約3分之1預算裝置空污防治設備，以源頭減量、製程改善及管末處理三大策略，降低燃煤電廠空污排放。



此外，台電表示，根據委託外部專家模擬數據顯示，深澳電廠對鄰近北北基宜桃及新竹等各縣市PM2.5影響程度小於年平均標準值的1%，不致影響民眾健康；未來也將在建廠完成前進行健康風險評估，啟用後會與新北市環保局24小時連線監控排放數據，為民眾空氣品質把關。（編輯：陸倩瑤）1070919