為美創百萬工作機會承諾 馬雲：已無法兌現

圖為中國電子商務巨擘阿里巴巴創辦人馬雲。（中央社檔案照片）

（中央社香港19日綜合外電報導）中國官媒今天報導，中國電子商務巨擘阿里巴巴創辦人馬雲表示，他在美國創造100萬個就業機會的雄心勃勃承諾已因北京和華府間的貿易戰而化為泡影。



馬雲去年對美國總統川普做出這項受到媒體關注的承諾，北京當時也試圖討好剛剛當選的川普。



不過馬雲告訴新華社，他的承諾是建立在中美持續合作與貿易增長的基礎上，現在將難以實現。



馬雲在18日的專訪中說：「當前的局面已經破壞了原來的前提，已有承諾沒有辦法完成了，但是我們不會停止努力，會努力推進中美貿易健康發展。」



「我想說，兩國間的貿易，世界上的貿易確實需要完善，但是貿易不是武器，不能用來打仗，它應該是和平的推進器。」



馬雲去年一月在川普大樓（Trump Tower）的會面中做出這項大膽承諾，當時曾遭外界懷疑更像公關語言。



100萬個工作機會接近全美所有職缺的1%，倘若成功兌現，將使阿里巴巴成為全美僱用最多勞工的民間企業之一。



馬雲4月時又加碼承諾，表示「倘若中國和美國維持良好貿易關係」，將可創造1000萬個就業機會。



不過全球兩大經濟體間的貿易爭端在川普就職後迅速升級，兩國接連向對方的商品以牙還牙加徵關稅。



在對500億美元中國商品加徵關稅之後，川普本週表示，將繼續對2000億美元中國進口商品加徵10%關稅；北京則鎖定600億美元美國商品加徵5%到10%關稅。



新華社報導，馬雲也提到諸如在歐洲、南美、俄羅斯和非洲等其他地區的商業機會。



馬雲本月宣布一年之內交棒給執行長張勇。他曾表達有意追隨微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）腳步，投入慈善工作。



他告訴新華社：「我今年54歲，從現在起到70歲，也有16年可以幹其他事業。這麼多年積累的經驗，可能用來做電商做互聯網方面有點老了，但是用來做其他事業，還是年輕人。說不定我能玩出一個新的來，多好啊！」（譯者：何宏儒）1070920

