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美股逼近歷史新高 台股待科技股回神

發稿時間：2018/09/20 07:54

最新更新：2018/09/20 07:54

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）儘管美國對中國祭出2000億美元加徵關稅，美國道瓊指數續漲逼近歷史新高，台股雖重新站上年線10813點，但電子股仍偏弱勢，分析師表示，台股多頭要再攻，電子股絕對是要角。

美股呈現傳產、金融強，電子股弱的分歧走勢，道瓊工業指數上漲158.8點、漲幅0.61%、收在26405.76點，NASDAQ指數下跌6.07點、跌幅0.08%、收在7950.04點，S&P 500指數上漲3.64點、漲幅0.13%、收在2907.95點，費城半導體指數上漲2.82點、漲幅0.21%、收在1371.68點。

分析師表示，台股19日大漲近百點，不過多頭主力以傳產股為主，電子股漲勢相對弱勢，以中小型股為主的櫃買指數漲幅在尾盤持續收斂，顯示在蘋果(Apple)股價回檔之際，以蘋概股為主的電子股難有波段走勢可期。

分析師指出，除了蘋概股該強未強外，基本面佳的漲價概念股尚未擺脫破底循環，尤以被動元件為主，國巨、華新科再度破底，也讓多頭士氣無法凝聚，由於目前除了年線外，5日線、10日線、月線、季線、半年線全都在10800點至10880點之間糾結，台股近2個交易日雖因逼近中秋連假交投趨於清淡，但技術面上已近多空表態決戰點。

投資人認為美中貿易戰正在接近尾聲，對貿易敏感的礦業和汽車類股應聲走揚，歐洲股巿延續第2天漲勢；倫敦FTSE 100指數漲30.89點、漲幅0.42%、以7331.12點作收，巴黎CAC 40指數漲29.95點、漲幅0.56%、收在5393.74點，法蘭克福DAX 30指數漲61.35點、漲幅0.50%、收在12219.02點。（編輯：張均懋）1070920

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