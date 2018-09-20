國際市場雜音多 8月境外基金規模縮水

（中央社記者田裕斌台北20日電）根據投信投顧公會最新資料，受到國際市場雜音頻傳影響，8月境外基金規模回落至新台幣3.48兆元，較7月縮水664億元，也拖累整體規模今年以來已失血113億元。



摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，全球景氣持續向上，引領美股8月再創高，不過受到美中貿易戰持續升級以及土耳其股債匯市大震盪等國際事件影響，投資人對傳統股債商品的投資信心跟著滑落，拖累8月股票型基金和債券型基金規模同步縮水，分別較7月大減328.12億元和499.66億元，是造成8月整體規模驟減的主因。



面對市場投資逆風，平衡型基金買氣卻絲毫不受影響，陳若梅表示，平衡型基金因兼具股債優勢，波動度相較純股基金來得低，又相對債券型基金具資本增值的空間，因此今年備受投資人青睞，規模至今已連6個月改寫歷史新高，8月單月大增144億元，規模進一步攀升至5252億元，是8月基金規模增加最多的資產類別。



陳若梅分析，美國總統川普今年來政治動作不斷，不論是美中貿易戰，還是對土耳其和伊朗的經濟制裁，都讓全球金融市場波動度明顯走高，進而影響整體投資信心，中長線來看，貿易戰議題恐隨11月登場的美國期中選舉延長至下屆總統大選，並成為持續牽動金融市場波動度變數之一。（編輯：鄭雪文）1070920