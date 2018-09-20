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貿易戰持續延燒 投顧：對股市影響遞減

發稿時間：2018/09/20 09:30

最新更新：2018/09/20 09:30

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（中央社記者江明晏台北20日電）美中貿易戰升溫，但投顧認為對股市影響持續縮減，消化貿易戰利空後仍有走高的機會，預估外資操作台股將維持中性偏多，但中小型族群偏弱格局不變。

美中貿易戰火持續延燒，中國金融學會會長周小川表示，美國對中國挑起貿易戰，目前如同博弈論一樣，美國先出牌，中國再跟進。他認為當前只是剛開始幾步棋，還遠沒有到終局。

國泰證期認為，中美貿易戰雖持續擴大，但對股市影響持續縮減，尤其自資金流的角度觀察，影響有限，戰火中心的陸股止跌轉強，回到月線之上，因此新興市場股市信心大增，預期貿易戰不至於使國際股市持續重挫，但目前利空壟罩且雙方領導人持續出招，預期短線國際股市恐持續震盪整理，消化貿易戰利空後仍有走高的機會。

國泰證期進一步分析，台股與美國科技類股具有高關聯性，近期美國科技類股偏弱，壓抑台股表現，但新台幣維持穩定，資金並未流出，因此外資操作將維持中性偏多，但中小型族群偏弱格局不變，短線指數恐先行在年線附近震盪整理，整理期間若量能持續縮減，將有助於後續出量反彈後的彈升空間。

美國股市19日大多走高，日盛投顧觀察，因為投資人認為，美中之間的貿易戰不會像之前擔心得「那麼糟糕」，轉而關注經濟基本面的改善，道瓊指數漲158點，直逼新高紀錄。

日盛投顧指出，台股19日盤中最高點10882點，雖然已將9月18日黑K線高點10806點克服，但9月17日高點10883點壓力卻未完全攻上，因此19日漲可暫視台指期結算所致。

中秋節連假在即，日盛投顧表示，得再觀察數日走勢，目前離前三波低點10523點、10606點與10667點所連接上升趨勢線約10680點至10720點相當接近，而高點壓力則在月線10900點至11000點附近，預估大盤極短線將在10700點至11000點間整理。（編輯：鄭雪文）1070920

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