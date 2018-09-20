國泰金調查 民眾最期待政府提高薪資

（中央社記者田裕斌台北20日電）國泰金控發布最新國民經濟信心調查，超過3成受訪者指出，最期待政府的施政重點在提高薪資水準，若有明顯改善，將增加對政府的滿意度及支持度。



除了提高薪資水準之外，也有18.1%的民眾期待政府改善兩岸政經關係、16.5%的民眾最期待政府應該壓低通膨。



國泰金調查，主計總處公布第2季經濟成長率(GDP)3.3%，並上修今年全年經濟成長率至2.69%的支撐下，9月民眾的景氣現況樂觀指數與展望未來樂觀指數持續呈現回溫，緩升至-29.5及-28.8的水準，對於2018年經濟成長率的平均預期值仍持平在2.3%的水準。



包括勞動市場四項指標(就業現況樂觀指數、就業展望樂觀指數、薪資上漲現況指數與預期指數)同步出現反彈，顯示民眾對勞動市場依舊趨向樂觀，在經濟信心與就業信心支撐下，民眾的大額消費意願指數與耐久財消費意願同步回揚，分別來到-5.0及-21.1的水準，提供景氣動能穩定支撐。



國泰金表示，受到連續兩個月消費者物價指數年增率均超過1.5%及近期氣候造成的預期，9月民眾物價上漲感受指數與物價上漲預期指數同步呈現上升，分別來到81.1及79.4的水準，且有38.7%的民眾預估半年後基本生活必需品的物價將較8月上漲3%至6%，超過50%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.5%，平均預期值上升至1.4%，比起8月預估的1.3%，顯示近期民眾的通膨預期有小幅升溫跡象。



此外，美國第2季景氣與財報獲利表現優於預期，帶動科技股屢創新高，加上台股基本面受惠貶值效應，加權指數維持高檔震盪，由於目前基本面尚有美國景氣與旺季效應支撐，9月股市樂觀指數持續回升至-20.1，風險偏好指數也連兩月反彈至-8.5，顯示民眾對於股市仍抱有期待。（編輯：林興盟）1070920