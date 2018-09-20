美加NAFTA談判進展慢 加拿大要見美展現彈性

（中央社華盛頓/渥太華19日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天說，與美國重談北美自由貿易協定（NAFTA）要取得協議，需見到美方顯現彈性。美國政府堅持月底前必須完成更新協定的談判。



加拿大抵抗來自美國總統川普政府和盟友日益升高的壓力，對方表示，加拿大必須做出讓步，才能保住三方北美自由貿易協定。



杜魯道（Justin Trudeau）在渥太華告訴記者：「我們關心的是為加拿大達成好的協議，但要達成那個目的，我們必須見到相當程度的動作，那顯然也是我們所期盼的。」



加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）到華府會見美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），這已是兩人4週來第4回談判，雙方對幾項重大議題仍有歧見。



方慧蘭下午告訴記者，談判很有建設性，但兩人明天會再次碰面。



她稍早說：「我們的核心目標…是捍衛國家利益。」



川普已與墨西哥達成協議，揚言如必要會將加拿大排除在外。加拿大官員說，他們不相信美國國會會同意將北美自由貿易協定變成雙邊協定。



加拿大甚具影響力的民間部門工會聯合會（Unifor）陪同方慧蘭團隊到華府提供諮詢，聯合會主席狄亞斯（Jerry Dias）淡化很快會達成共識的可能性。他對記者說：「問我信不信本週會達成協議？我並不認為。」（譯者：羅苑韶/核稿：盧映孜）1070920