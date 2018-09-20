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北台928推案火力弱 雙北主攻中小坪數

發稿時間：2018/09/20 12:15

最新更新：2018/09/20 12:15

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（中央社記者韋樞台北20日電）房市研究單位住展雜誌統計北台灣928檔期各縣市推案量年增約12%，但增幅卻少於去年同期，推案火力減弱；其中雙北市的推案重新擁抱中小坪數宅，但高價案卻遠超過讓利案。

住展雜誌統計，北台灣928檔期推案預估量約新台幣1440.2億元，較去年同期成長約153.2億元，年增約11.9%，創下近5年新高水位，但年增幅卻少於去年，推案火力減弱。

統計顯示，北台灣928檔中，以新北市推案預估量最大，約710億元，其次是台北市的273億元，桃園以268億元居第三。近期房市量價俱減的宜蘭地區，案量已縮至6億元，形同棄守。

台北市928檔期推案量不大，其中「吉美大安花園」50億元、「台大華」15億元、「達麗101」30億元為延後的推案，合計量體95億元，若扣除延推案，僅剩178億元，推案相對冷清。各行政區中以內湖區預計4個推案最多，以案量計算，大安區的70餘億元案量最大。

新北市與桃竹市以重劃區為領頭羊。新北市推案多集中在新莊頭前、新店央北，以及土城暫緩發展區等三個新興重劃區案量最多；江翠北側重劃區、淡海新市鎮與林口特定區則僅有零星推案。

桃園推案也集中重劃區，其中桃園中路、龜山A7等兩個重劃區案量約130億元，占全市推案量近半。新竹縣市則有逾半的案量來自竹北。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年上半年的329檔、520檔等兩個檔期，實際推案量均逾2000億元，相比之下，928檔建商推案火力已降至溫和。

在推案價格方面，桃園市新建案多走平價路線，但台北市、新北市建案卻是高價案遠多於讓利案，讓利案少之又少，顯示業者並未因選舉將至而降價。值得注意的是，今年前8個月，北市建商為了搶攻換屋族群，大坪數供給量暴增，成為推案大宗，但市況卻顯示中、小坪數比較好賣，因此928檔建商又回頭擁抱中、小坪數，大坪數供給快速降溫。（編輯：鄭雪文）1070920

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