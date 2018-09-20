泰山經營權之爭 龍邦吃下逾6%股權

（中央社記者韓婷婷台北20日電）泰山明年將展開董監事改選，經營權之爭暗潮洶湧，繼先前保力達集團吃下逾2成股權後，龍邦國際也默默砸下約新台幣5.8億元吃下6.25%股權，躍升為第三大股東。



泰山預計明年展開董監事改選，由於手握全家便利商店金雞母，經營權之爭持續上演。除了家族之間的角力外，更吸引外部人加入戰局，包含保力達集團及龍邦國際等資金買盤進駐，擠進前三大股東之列。



近年轉型為控股公司的龍邦國際，19日公告母公司陸續買進泰山1萬6161張，每股交易價格約18.69元，交易金額3.02億元，持股比例3.23%；龍邦子公司，累計買進泰山1萬5104張，金額2.83億元，持股3.02%。



總計龍邦母公司和子公司已陸續買下泰山股票達3.23萬餘張，買進泰山至少6.25%股權，合計砸下逾5.8億元。龍邦持股僅次於保力達23.57%及王貴增的8.04%，成為第三大股東。



依泰山股東會前10大股東名單中，王貴增持股8.04%最多，其次依序是海洋投資5.82%、和理公司5.31%、邱憲道5%、宏亞投資4.01%、(宏亞投資代表人詹仁道0.78%)、擎達投資3.47%、基礎美生物科技3.2%、新島嶼公司3.14%、詹信忠2.63%及巨人廣告公司2.63%。



其中，海洋、擎達、和理3家投資公司為市場派保力達擁有，另外傳出巨人廣告、新島嶼、基礎美生物科技3家公司與保力達關係密切，總計6家公司持股達23.57%。（編輯：張良知）1070920