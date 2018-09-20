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台商回台缺地漲價 經部：既有機制盡力協助

發稿時間：2018/09/20 12:50

最新更新：2018/09/20 12:50

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（中央社記者廖禹揚台北20日電）美中貿易戰升溫，台商評估回台卻面臨缺地、工業區土地漲價問題，經濟部次長王美花今天表示，經濟部已在積極協助，而工業區土地有既有商業機制，經濟部會在可能範圍內協助。

美中貿易戰戰火不止，台商陸續評估將生產線移回台灣，但面臨缺地問題，經濟部長沈榮津先前表示，大部分有意願回台廠商在台灣本來就有廠區，馬上就能啟動。

至於必須覓地的新廠商，沈榮津說明，經濟發展原本就是「先北部、再中南部」，北部土地寸土寸金，價格自然也高，希望廠商多到中南部找地。

王美花今天出席活動前受訪表示，經濟部已在盤點各廠商細部問題，的確有許多廠商提出北部土地較貴的問題，經濟部會積極協助廠商，逐一克服問題。

不過，王美花也指出，工業區有既有商業機制，「經濟部也沒辦法說一定要多低」，但只要是合理工業使用，經濟部都會在可能範圍內盡力協助。

美中貿易戰升溫，為全球經貿環境埋下不確定因素，未來甚至可能擴及專利布局、商標等領域，對此王美花表示，對台灣而言，現在也是變動的時代，但台灣有很好的製造業產業鏈跟值得信賴的形象，吸引各國前來尋求合作，這樣的形象是很好的利基，台灣「還是走自己的路」。（編輯：張均懋）1070920

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