創新技術博覽會鏈結國際 亞馬遜微軟助陣

2018台灣創新技術博覽會27日起在台北世貿一館展出，20日舉辦展前記者會，經濟部次長王美花（中）指出，今年展覽加入國際化等元素轉型，希望更聚焦在台灣創新技術，並協助這些技術與國際鏈結。中央社記者廖禹揚攝 107年9月20日

（中央社記者廖禹揚台北20日電）2018台灣創新技術博覽會下週登場，今年展覽擴大邀請歐、美、日及東南亞等國知名機構及企業參展，包括亞馬遜（Amazon）、微軟、日產等，助台灣創新技術鏈結國際。



台灣創新技術博覽會前身為台北國際發明暨技術交易展，今年結合政府大力推動的5+2產業創新計畫、國際鏈結、推動新南向、聚焦台灣新技術等元素成功轉型，3天展期間預計將吸引國內外買主及參觀民眾逾7萬人次。



經濟部常務次長王美花在今天的展前記者會致詞表示，今年展覽為加強國際化，27日也將配合辦理國際智財戰略與跨域創新高峰論壇，請來國際專家開講，上午針對日新月異的新科技，討論如何做好專利布局，下午則將分享人工智慧、區塊鏈等新興技術發展應用。



今年展場由各部會分別籌組未來科技、創新發明、永續發展等3大主題館，其中永續發展館將展出108項可技轉或商品化的技術，創新發明館則將以健康醫療站、幸福未來市、環保綠生活、智慧機械工廠、國防創新基地等專區，展出111件研發成果。



王美花也介紹，在未來科技館將展出VBIP（Vision based indoor positioning）室內定位及導航系統，沒有全球定位系統GPS訊號也能定位、導航，這項系統已應用在泰國曼谷的36個車站內，2020年的東京奧運預計也將導入這項技術應用。



王美花表示，經濟部在展覽同期舉辦全球創業大會，將有300、400名來自全球的創投、新創業者齊聚一堂，將安排這些新創業者參觀創新技術博覽會，藉此發掘更多合作模式與商機。



2018台灣創新技術博覽會27日至29日在台北世貿一館展出，今年共有496家廠商參展，使用830個攤位，免費開放業者及一般民眾進場參觀。（編輯：林興盟）1070920