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蘋概股不振 台股力守年線之上

發稿時間：2018/09/20 14:14

最新更新：2018/09/20 14:14

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）美股大漲、亞股普遍跟進，但台股在開高後再度面臨蘋果概念股的回檔修正賣壓，鴻海、大立光走跌，指數終場力守年線10815點之上。

加權股價指數終場下跌25.86點，跌幅0.24%，收在10831.41點，成交值新台幣1319.94億元。

今天指數下殺之際，成交值略有增溫，回到1300億元水準；除了台積電力守平盤之上，聯德控股-KY、可成、美律、康控-KY、GIS-KY、穩懋、嘉聯益等蘋概股表現普遍弱勢。

統一中小基金經理人林世彬表示，美中兩國貿易戰未歇，但國際股市對美中貿易戰利空已逐漸鈍化，甚至18日陸股及日、韓股市開低震盪後皆以上漲作收；他指出，台股今年來多次受到外界紛爭干擾，令指數波動加大，但只要跌破年線出現1%以上的乖離，也很快就會反彈站回年線之上，下檔支撐強勁。

分析師指出，台股目前在10800點至10900點附近出現糾結，盤整格局可能進入尾聲，加上即將進入中秋連假，中秋節後台股可望面臨表態時刻，若美中貿易戰出現變化，將對台股後市出現明顯引導作用。

此外，外資近期對台股態度曖昧不明，未能出現連續買超或賣超動作，在台指期淨多單部位也尚未回到3萬口以上，內資著墨較深的櫃買指數也持續向下，資金在未明顯回籠之前，台股欲向上攻堅有不小難度。（編輯：張良知）1070920

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