PECC共商數位時代趨勢 林建甫：培訓數位智識

（中央社記者潘姿羽台北20日電）數位科技時代來臨，亞太區域如何共創新局，太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）會長暨台經院院長林建甫認為，縮短數位轉型落差、培訓數位智識是努力方向。



太平洋經濟合作理事會（PECC）19日召開「APEC後2020願景與亞太區域整合國際研討會」，探討如何形塑亞太經濟合作會議（APEC）後2020年的新角色和目標，如何面對亞太區域經濟整合的未來趨勢與合作領域等議題，亞太數位願景也成為聚焦主題。



台經院今天發布會後新聞稿指出，林建甫於會中分享看法，認為時代已從資訊科技（IT）邁向數位（DT）科技，而亞太數位經濟願景的核心在於保障每人都能獲得數位成長機會，建議APEC應成為全球數位經濟治理平台，調和APEC經濟體的一致性，並引導包容性的數位成長以及強化數位韌性（digital resilience）與智識（literacy）。



數位韌性簡單來說，是指在對於資訊安全威脅的應對能力，對於組織與企業相當重要，數位智識則可理解為數位素養。



林建甫進一步指出，國內外近來十分關心數位經濟發展對於就業的衝擊，若APEC未來可強化數位韌性與智識方面的合作，並透過數位智識培訓，幫助大眾或勞工獲得必要技能，也可縮短或補強社會大眾對於數位轉型的適應能力，並充分掌握數位工作機會。



林建甫認為，如此一來，將有助於落實亞太數位經濟願景的核心精神，也就是保障每個人皆可獲得數位成長機會。



太平洋經濟合作理事會（PECC）是亞太區域推動經濟合作的重要產官學國際組織，對於APEC的重要倡議與計畫均扮演諮商與建議的關鍵角色，而太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）為PECC的正式會員，持續透過參與PECC及其他會員舉辦的國際會議、與外國產官學界保持互動、協助政府進行重要經濟合作計畫的研析等方式，提升台灣在亞太區域的能見度。（編輯：張均懋）1070920