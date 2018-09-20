宏達電VIVE FOCUS奪IDEA金獎 登博物館收藏品

（中央社記者江明晏台北20日電）宏達電今天宣布VR一體機VIVE FOCUS獲得IDEA 2018國際傑出工業設計金獎，這是繼HTC VIVE 獲IDEA 2016金獎後，再度贏得國際設計大獎肯定，VIVE FOCUS也將被永久收藏於亨利．福特博物館。



宏達電今天發布消息，宣布VIVE FOCUS於1870多項參賽作品中脫穎而出，獲IDEA 2018（International Design Excellence Awards）國際傑出工業設計金獎，VIVE FOCUS也將被永久收藏於亨利．福特博物館（Henry Ford Museum）內，該博物館以收藏具代表美國人探索過去及未來的發明與創新著名。



宏達電董事長暨執行長王雪紅表示，HTC一直持續在產品設計上突破及創新，非常高興團隊再次憑藉設計拿下國際大獎，人體工學以及使用者體驗是VR產品設計中非常重要的一環，VIVE FOCUS的各種設計，讓使用者能在真實與虛擬空間中擁有沈浸體驗。



VIVE FOCUS為獨立運作的行動式VR頭戴顯示器，不需置入手機、不需連接線與PC，也不需要周邊設備架設，內建電池、中央處理器與環繞喇叭，適合攜帶與外出使用。



宏達電說明，VIVE FOCUS擺脫傳統VR頭戴式裝置的框架，三點式承重設計，有效減輕分散配戴壓力，也有可旋轉角度、收折和精確調整的旋鈕結構提供快速配戴。（編輯：李信寬）1070920