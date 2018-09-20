/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 高普考吳香達 黃煌雄孫武生
>rss

原能會：核廢料須依法妥善處理 不容任意放置

發稿時間：2018/09/20 16:19

最新更新：2018/09/20 16:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋台北20日電）學者投書媒體關注核廢料去處，原能會今天表示，核廢料為高度鄰避設施，這是全世界共通問題，核廢料須依法妥善處理，並不容任意放置或棄置。

美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維投書蘋果日報表示，以核養綠公投領銜人黃士修，曾在電視媒體上公開稱核廢料可以放在我家沒有問題，行政院原子能委員會對於「核廢料可以放在我家沒有問題」的謬論是默認了，還是應主動的說一些該說的話。

原能會今天透過新聞稿指出，核廢料為高度鄰避設施，是世界各核能國家共通的問題，核廢料確實是很難處理的問題，台電公司的低放核廢料處置場選址作業，從民國81年起開始進行，至今已20多年仍無法選定場址；蘭嶼居民長期要求核廢料儘早遷出蘭嶼，至今蘭嶼貯存場遷場計畫仍停滯不前；新北市政府反對核一、二廠用過核子燃料乾式貯存計畫，至今也無法順利完成興建，恐影響核一、二廠的除役作業。

原能會指出，國際間用過核燃料的最終處置，面臨更多人文及技術挑戰需要克服，依放射性物料管理法規定，核廢料產生者應負責核廢料處理、運送、貯存及最終處置，台電公司身為國內核廢料最大產生者，應提報核廢料設施興建計畫可行性研究報告送經濟部審查，設施環境影響評估報告也要送環保署審查，並向原能會提出設施建造執照申請，並檢附安全分析報告，經原能會審查符合安全要求及相關國際公約規定後，才會同意興建。

原能會表示，核廢料須依法妥善處理，並不容任意放置或棄置。國內社會及地理環境複雜，要選定合適處置場址更是艱難，必須先建立社會共識方能解決，原能會是核能安全主管機關，將積極面對核電廠除役及核廢料的問題，並持續嚴格管制核廢料安全，確保公眾健康與環境品質。（編輯：黃國倫）1070920

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP