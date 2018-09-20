原能會：核廢料須依法妥善處理 不容任意放置

（中央社記者朱則瑋台北20日電）學者投書媒體關注核廢料去處，原能會今天表示，核廢料為高度鄰避設施，這是全世界共通問題，核廢料須依法妥善處理，並不容任意放置或棄置。



美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維投書蘋果日報表示，以核養綠公投領銜人黃士修，曾在電視媒體上公開稱核廢料可以放在我家沒有問題，行政院原子能委員會對於「核廢料可以放在我家沒有問題」的謬論是默認了，還是應主動的說一些該說的話。



原能會今天透過新聞稿指出，核廢料為高度鄰避設施，是世界各核能國家共通的問題，核廢料確實是很難處理的問題，台電公司的低放核廢料處置場選址作業，從民國81年起開始進行，至今已20多年仍無法選定場址；蘭嶼居民長期要求核廢料儘早遷出蘭嶼，至今蘭嶼貯存場遷場計畫仍停滯不前；新北市政府反對核一、二廠用過核子燃料乾式貯存計畫，至今也無法順利完成興建，恐影響核一、二廠的除役作業。



原能會指出，國際間用過核燃料的最終處置，面臨更多人文及技術挑戰需要克服，依放射性物料管理法規定，核廢料產生者應負責核廢料處理、運送、貯存及最終處置，台電公司身為國內核廢料最大產生者，應提報核廢料設施興建計畫可行性研究報告送經濟部審查，設施環境影響評估報告也要送環保署審查，並向原能會提出設施建造執照申請，並檢附安全分析報告，經原能會審查符合安全要求及相關國際公約規定後，才會同意興建。



原能會表示，核廢料須依法妥善處理，並不容任意放置或棄置。國內社會及地理環境複雜，要選定合適處置場址更是艱難，必須先建立社會共識方能解決，原能會是核能安全主管機關，將積極面對核電廠除役及核廢料的問題，並持續嚴格管制核廢料安全，確保公眾健康與環境品質。（編輯：黃國倫）1070920