大立光轉讓持股 會計師：家族企業傳承典範

（中央社記者邱柏勝台北20日電）大立光執行長林恩平等4大股東同步大舉申報轉讓6090張持股予茂鈺紀念股份有限公司，強調是為永續持有大立光股票。會計師表示，這是台灣企業透過家族控股公司進行傳承的典範。



大立光4大股東18日首度同步大舉申報轉讓持股，創辦人林耀英申讓1000張、林恩舟1250張、林恩平2640.146張及林恩舟配偶1200張，4人轉讓股票總計約市值新台幣235億元。



大立光發言體系表示，茂鈺紀念股份有限公司目前正在籌備中，與林茂鈺紀念股份有限公司是不同的公司，茂鈺紀念股份有限公司主要股東為轉讓持股的4大股東，主要是為了永續持有大立光股票，永續經營為考量，已經規劃一段時間，不會出脫持股，也與節稅考量無關。



資深會計師指出，像大立光這種深具指標性的公司，成立家族控股公司，「一定已經知會國稅局」，且一切都攤在陽光下，不會有避稅空間，只有「延緩繳稅」的效果，因此大立光此舉應該單純是為了家族傳承考量。



會計師說，股利所得稅改上路後，大股東的股利所得分離計稅、合併報繳，稅率為28%，以控股公司名義持有大立光股票，若不分配股利給股東，雖然不用繳所得稅，但公司仍須繳納5%的未分配盈餘稅。且個人出售股票所得雖免課證所稅，但公司出售股票所得超過門檻，仍須繳納最低稅負，因此對林耀英家族而言，成立家族控股公司的目的應非節稅，而是為了家族傳承。



會計師認為，林耀英家族不以投資、而是以「永續持有大立光股票」為目的成立控股公司，相當具指標性，或許可吸引更多國內企業跟進，對家族企業傳承有其正面意義。（編輯：蘇志宗）1070920