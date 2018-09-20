/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 高普考吳香達 黃煌雄孫武生
>rss

大立光轉讓持股 會計師：家族企業傳承典範

發稿時間：2018/09/20 16:32

最新更新：2018/09/20 16:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北20日電）大立光執行長林恩平等4大股東同步大舉申報轉讓6090張持股予茂鈺紀念股份有限公司，強調是為永續持有大立光股票。會計師表示，這是台灣企業透過家族控股公司進行傳承的典範。

大立光4大股東18日首度同步大舉申報轉讓持股，創辦人林耀英申讓1000張、林恩舟1250張、林恩平2640.146張及林恩舟配偶1200張，4人轉讓股票總計約市值新台幣235億元。

大立光發言體系表示，茂鈺紀念股份有限公司目前正在籌備中，與林茂鈺紀念股份有限公司是不同的公司，茂鈺紀念股份有限公司主要股東為轉讓持股的4大股東，主要是為了永續持有大立光股票，永續經營為考量，已經規劃一段時間，不會出脫持股，也與節稅考量無關。

資深會計師指出，像大立光這種深具指標性的公司，成立家族控股公司，「一定已經知會國稅局」，且一切都攤在陽光下，不會有避稅空間，只有「延緩繳稅」的效果，因此大立光此舉應該單純是為了家族傳承考量。

會計師說，股利所得稅改上路後，大股東的股利所得分離計稅、合併報繳，稅率為28%，以控股公司名義持有大立光股票，若不分配股利給股東，雖然不用繳所得稅，但公司仍須繳納5%的未分配盈餘稅。且個人出售股票所得雖免課證所稅，但公司出售股票所得超過門檻，仍須繳納最低稅負，因此對林耀英家族而言，成立家族控股公司的目的應非節稅，而是為了家族傳承。

會計師認為，林耀英家族不以投資、而是以「永續持有大立光股票」為目的成立控股公司，相當具指標性，或許可吸引更多國內企業跟進，對家族企業傳承有其正面意義。（編輯：蘇志宗）1070920

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP