投信：台股若跌破年線逾1% 強彈機率大

（中央社記者田裕斌台北20日電）美中貿易戰打得火熱，但國際股市對美中貿易戰利空已經逐漸鈍化，台股雖今年以來5度跌破年線，投信分析，只要跌破年線出現1%以上的乖離，就會出現強彈。



美國17日宣布自9月24日起，向中國大陸2000億美元進口商品加徵10%關稅，明年1月1日更將提高到25%，並揚言若中國大陸有報復行動，將再啟動2670億美元加徵關稅計畫，中國大陸18日立刻宣布反制措施，同步向美國加徵600億美元商品5%至10%進口關稅。



統一中小基金經理人林世彬表示，由於美國總體經濟持續改善，台灣經濟也穩健回溫，對台股後市看法依然審慎樂觀，預期指數是區間震盪，類股快速輪動，選股不選市仍是主要策略，布局以電子、傳產均衡並重，布局中長期值得持有、股價基期低、較不受貿易戰影響的個股。



針對美中貿易爭端，林世彬表示，表面上美國是在處理美中貿易逆差，但背後戰略動機其實十分明顯，主要在防堵中國大國崛起的目標，打擊「中國製造2025」、「一帶一路」等戰略發展，意圖壓制中國大陸在全球經濟地位及政治影響力的擴大，一連串動作不單只是縮減貿易逆差的經濟目的。



林世彬指出，受到美國與中國大陸貿易爭端影響，台灣主要設廠於中國大陸的電子產業近期有下單放緩的現象，而許多台廠也在尋找中國大陸以外的生產基地，甚至回台灣設廠，但產線的移轉需要時間，部份受到牽連的廠商可能接單及營運會受影響，但另一方面，也會有廠商受惠於轉單效益，不過，到底有哪些項目被列入貿易戰報復清單、所受影響程度如何，都有待進一步釐清。（編輯：黃國倫）1070920