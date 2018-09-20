美中紛爭不斷 國內網通業可望受惠轉單

（中央社記者廖禹揚台北20日電）美中貿易戰延燒，美國最新一波對中國2000億美元貨品加徵關稅，經濟部評估在大陸生產的台灣網通業者可能受影響較大；不過，對於產線設在台灣的網通業者，可望受惠轉單效應。



美國日前宣布對中國大陸新一波加徵關稅清單，將自24日起對約2000億美元中國貨品加徵10%關稅，稅率並在明年起加到25%。經濟部評估，台灣網通、中低階自行車及零組件、工具機零組件較受影響。



經濟部統計處長林麗貞今天表示，在台灣生產的廠商較不受美中關稅戰衝擊，但外銷訂單中，廠商接單後在海外生產者，有22.8%仰賴台灣出口原材物料；其中輸往大陸部分可能間接受影響。根據海外生產實況調查，外銷訂單的海外生產比為53.2%，在大陸生產占比則為47.9%，在其他國家生產占比僅5.3%。



不過，林麗貞指出，若大陸網通產業受到影響持續擴大，在台灣生產的網通業者可能「有一些轉單效應」，除了美國加徵關稅外，國內網通產品的品質信賴度高也是誘因。



面對美中貿易戰帶來的不確定因素，林麗貞表示，仍需持續觀察，主要廠商也多有全球化布局，可調整產能因應；至於業者是否會趁關稅僅10%時預先囤貨，林麗貞說，有些廠商會搶先因應，但仍視廠商評估而定。（編輯：蘇志宗）1070920