彩妝商品加持 康是美今年業績拼成長5%

（中央社記者朱則瑋台北20日電）康是美在彩妝類商品的業績帶動下，力拼今年業績成長5%達新台幣110億元。日系藥妝Tomod's除力拼展店外，也以平均每週推出約百件新品速度，吸引消費者上門。



根據康是美預估，台灣美麗經濟整體市場產值達到2000億元，商機無窮。業者今天表示，上半年彩妝類產品成長2成到3成不等，近3年平均成長幅度都在2成左右，帶動整體康是美的業績表現，從彩妝商品來看，新品銷售量是既有品的3倍，超過5成消費者會同時購買2種以上顏色的眼彩，甚至還會一次購買5種顏色。



業者指出，從各門市觀察，台灣民眾最在意的彩妝問題依序是化妝技巧(50%)、顏色挑選(30%)及商品使用(20%)，顯示美麗諮詢仍是消費者選購彩妝時最需要的服務，因此，康是美在全台400多家門市進駐千位美諮師提供專業彩妝諮詢。



業者表示，今天新開設的康是美時代門市位在台北市府轉運站與統一時代百貨一樓連通道，每天粗估有超過15萬人次的進出人潮，而通常彩妝銷售在辦公商圈、交通轉運、遊逛及百貨商圈的表現都會比一般門市好，因此，時代門市美麗類商品將占7成，且超過一半都是彩妝商品，希望透過展店及彩妝商品帶動下，力拼今年康是美整體業績成長5%達110億元。



日系藥妝通路Tomod's主管表示，在台灣持續進行展店計畫，目前已有41家門市，主打正宗日本商品，門市有6成商品來自日本，其餘4成商品則挑選來自台灣、韓國以及歐美等地各大品牌，當中有許多商品為獨家販售，並以平均每週上架近百件新品速度，維持消費者新鮮感，提升購買欲望。（編輯：李信寬）1070920