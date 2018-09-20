南山人壽勞資爭議 顧立雄要保險公司釐清制度

（中央社記者邱柏勝台北20日電）金管會主委顧立雄表示，保險業務員與保險公司間，究竟是屬於「僱傭」還是「承攬」關係，金管會將修改業務員管理規則，從公司制度面釐清，並具體落實到第一線。



保險公司與保險業務員間，究竟屬於僱傭，還是承攬，或是綜合兩者的關係，至今爭議仍多，其中又以南山人壽與南山人壽工會間的紛擾最大，也嚴重影響勞資關係。



針對目前保險業務員各種制度所遭逢的問題，顧立雄今天表示，金融監督管理委員會已找保險公司法遵部門來開會，要求清楚界定既存與新進的業務員的契約性質，究竟屬於僱傭還是承攬，甚至是兩種的混合，或者是「委任」的關係，例如業務員工作涉及相關行政職務，就須認定為僱傭，只有招攬業務，就屬於承攬。



顧立雄解釋，保險業務員與保險公司若為承攬關係，那就是低度管理，不屬於勞基法管轄範圍。但對業務員來說，剛進公司時想透過「承攬」關係享受最大的工作彈性，退休卻想回歸「僱傭」關係，藉以享有退休金提撥的好處，這部分也有很大爭議。



他要求保險公司法遵部門需建立相關的檢視制度，明確區分承攬、僱傭與委任的定義，若確定是採承攬，就不受勞基法規範，若是雇傭加承攬，就屬混合契約；若屬委任加承攬，則是一部分業務、一部分行政職務，又該有哪些要求，並將制度落實到每個分支據點去。



另外，針對保險業務員的缺失行為處分，顧立雄表示，金管會將修改保險業務員管理規則，對業務員缺失行為做明確界定，一種屬於公司基於雙方契約對業務員的處分，另一種是金管會對業務員的行政處分。業務員招攬不實，會遭金管會取消業務員登錄資格，3年內不能再登錄，但遭公司處分，不會有3年內不能登錄的問題。



顧立雄表示，業務員與保險公司的爭議，並不一定是南山人壽特有的問題，只是因為南山工會的主張與訴求，讓社會正視這個問題。因此金管會請各家保險公司法遵部門來檢視，並要求將制度落實到第一線，金管會也會在適當時間進行專案檢查。（編輯：林孟汝）1070920