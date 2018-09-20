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中菲行二度入圍全球貨運年度大賞

發稿時間：2018/09/20 18:30

最新更新：2018/09/20 18:30

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（中央社記者韋樞台北20日電）中菲行國際物流集團二度入圍英國勞氏日報的全球貨運年度大賞，更名列最佳空運、海運和專案承攬等3項決選名單。中菲行執行長林天送表示，顯示多元運輸服務備受各界肯定。

中菲行國際物流集團表示，二度入圍英國勞氏日報（Lloyd’s Loading List）的全球貨運年度大賞（Global Freight Awards），除了「最佳空運（Airfreight）」、「最佳專案承攬（Project Forwarding）」，更首度名列「最佳海運（Sea Freight）」，共3大項目決選名單。

中菲行指出，物流大賞主要評選標準包括以客戶為核心的高效率專業服務、透過資訊科技創新提供有效的物流解決方案、能聚焦特定區域/貿易路線及重點服務垂直產業客戶，並包含多年經驗累積出的熟稔物流實力以及面對日益複雜貿易環境的應變能力。

這項年度大賞榜單將於今年11月15日在倫敦揭曉，每一項只有一位最佳得主，競爭相當激烈。林天送表示，中菲行繼去年首獲兩項專業入圍，今年成功囊括含海運共3項專業，顯示專業團隊提供如跨境鐵路等多元運輸服務，備受全球客戶、專家與國際媒體的共同信任、矚目及肯定。（編輯：蘇志宗）1070920

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