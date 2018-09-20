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貿易戰預期有解 亞股漲多跌少

發稿時間：2018/09/20 18:43

最新更新：2018/09/20 18:43

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（中央社香港20日綜合外電報導）投資人樂觀看待美國和中國的貿易戰發展，促使股市持續攀升。然而隨著時間過去，漲勢支撐力道減弱，亞洲股市今天收盤漲多跌少。

外界認為，美中最近這波你來我往的關稅行動力道溫和，且有利雙方展開談判，因此亞股本週走揚。觀察家還暗示，短期內衝突不太可能升溫。

儘管中國昨天反駁美國總統川普指控，否認利用貿易衝突試圖影響11月重大的美國期中選舉，亞股並未受到影響，普遍樂觀行情延續到今天早盤。不過，隨著收盤時間接近，投資人開始縮手。東京股市收盤幾乎持平，上海股市收低0.1%，香港股市經歷一日漲跌波動後收高0.3%。

新加坡股市收漲0.1%，首爾股市收盤上揚0.7%。數據顯示，紐西蘭第二季經濟成長率達2年來最高水準，威靈頓股市應聲收高0.2%。

雅加達股市今天收盤上揚0.98%，但雪梨、台北和馬尼拉股市則收黑。

萬達（OANDA）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）表示：「由於美國和中國皆很可能恢復談判，市場預期，在川普認為有必要將對中國關稅大漲一倍之前，衝突將獲得解決。」

美國股市也提供亞股上漲動力，美股3大指數目前全都徘徊歷來最高水準。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070920

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