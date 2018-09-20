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iPhone新機帶動 8月外銷訂單創新高

發稿時間：2018/09/20 18:43

最新更新：2018/09/20 18:43

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（中央社記者廖禹揚台北20日電）蘋果iPhone新機將開賣，對供應鏈的帶動效果逐漸顯現，8月外銷訂單資訊通信與電子產品分別年增10%及9.6%，整體外銷訂單金額則達436.8億美元，創下歷年同月新高。

經濟部統計處今天公布8月外銷訂單統計，除資訊通信產品與電子產品受惠智慧型手機新品陸續上市，需求熱絡，機械及化學品也都創下歷年同月新高，帶動整體外銷訂單表現優於預期，年增7.1%。

媒體問及蘋果新機定價高，相關供應鏈是否可能受惠，經濟部統計處處長林麗貞表示，除非銷量不佳，不然單價高，接單金額也會受到帶動提升。她說，8月外銷訂單還沒有明顯反應，依過去趨勢來看，高峰應會落在10月、11月。

統計顯示，大尺寸面板需求雖已回溫，平均價格也連續2個月回升，但因與去年同月價差仍大，均價年減27.2%，致光學器材年減13.3%，連續7個月負成長。

值得注意的是，塑橡膠製品受到終端貨品庫存增加、部分塑化製品價格走跌，加上若干廠商歲修影響，年減1.5%。林麗貞表示，終端產品庫存需要時間消化，加上價格走跌，影響可能延續至未來幾個月，展望較保守。

至於美中貿易戰影響，林麗貞表示，單就8月來說，廠商並未反應有負面影響或正面的轉單效應，目前看來影響有限，但仍需持續觀察；而資訊通信及電子產品9月後進入接單旺季，智慧型手機新品陸續上市可望帶動訂單明顯成長，也可能抵銷掉美中貿易戰衝擊。

8月外銷訂單表現優於預期，林麗貞表示，對全年訂單超過5000億美元的預估可更加肯定，不過，受到去年基期較高影響，年增幅度可能收斂。

根據統計處調查，資訊通信、電子產品、光學器材及化學品廠商對9月接單看法，按金額計算動向指數都在50以上，預期較8月成長。統計處預估9月外銷訂單金額在482至492億美元，年增5%至7.1%；第3季預估1336至1346億美元，年增6.6%至7.4%。（編輯：李信寬）1070920

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